領錢不再「靈魂拷問」陸取消「現金5萬需登記」規定

聯合報／ 記者林宸誼／即時報導
一名律師日前在山東某家銀行領取不到人民幣5萬元時，被銀行行員要求說明具體用途，經社交媒體發酵後，迅速掀起對銀行許可權越界的質疑。包括大陸央行等三部門聯合發布「管理辦法」，其中「個人存取現金超（人民幣）5萬元需登記資金來源」的規定，自2026年元旦取消。中新社
面對近年大陸金融詐欺層出不窮，為杜絕不法蔓延，大陸官方祭出越來越多政策抑制，一名律師日前在山東某家銀行領取不到人民幣5萬元時，被銀行行員要求說明具體用途，經社交媒體發酵後，迅速掀起對銀行許可權越界的質疑。包括大陸央行等三部門聯合發布「管理辦法」，其中「個人存取現金超（人民幣）5萬元需登記資金來源」的規定，自2026年元旦取消。

每日經濟新聞報導，包括中國人民銀行（大陸央行）、國家金融監督管理總局、大陸證監會28日聯合發布「金融機構客戶盡職調查和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法」。根據新規，取款時銀行不再「一刀切」地詢問所有人，而是根據風險狀況來決定是否要「多問幾句」：出現較高洗錢風險時，銀行「強化調查」，瞭解資金來源和用途；對於低風險情形，則採取簡化措施。

辦法指出，金融機構應當按照安全、準確、完整、保密的原則，妥善保存客戶身份資料及交易記錄，確保足以重現每筆交易，以提供客戶盡職調查、監測分析交易、調查可疑交易活動以及查處洗錢、恐怖融資案件所需的信息。

此次「管理辦」圍繞「基於風險」的核心原則，要求金融機構根據客戶特徵和交易活動的性質、風險狀況開展客戶盡職調查，避免採取與洗錢風險狀況明顯不匹配的措施，平衡好洗錢風險防控和優化金融服務的關係。

例如在銀行據點的日常業務中，領取養老金的社保帳戶，常被視為典型的較低風險業務。多數老年客戶收入來源清晰、資金往來穩定，金額也通常在合理範圍，洗錢風險並不突出。

反過來，如果一名普通大學生，平時帳戶交易多為生活費轉帳、日常開支，金額最多人民幣上萬元，某天突然開始收到多筆來自不同省市的轉帳，隨即又迅速轉出，金額動輒人民幣十幾萬，與身分背景和日常交易模式嚴重不符。此時銀行機構就需要多加關注，採取措施瞭解、核實交易背景，一旦有合理理由懷疑涉嫌洗錢和相關犯罪的情況，需要及時依法採取相關措施。

一位國有大行業務主管表示，目前公安局要求超過人民幣1萬元客戶掃碼登記，超過人民幣2萬元還要加櫃面手工登記。對不符合常理或前言不搭後語的取現行為，銀行會進一步詢問，並設置「反詐掃碼確認」環節，讓客戶直接查看警方風險提示。

不過這名國有大行業務主管，道出銀行一線風控人員的普遍困境，「客戶取現時按詐騙團夥教的方法應對詢問，錢取走被騙了，責任卻要我們擔。」因此他呼籲，當「守錢袋子」的銀行被部分儲戶視為「麻煩」時，這場關乎「取款自由」與「資金安全」的拉鋸戰，亟待更明晰的規則來破局。

