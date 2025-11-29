大陸國產GPU第一股中簽率僅0.036% 批量誕生9位億元富翁

被視為大陸「輝達」、頂著「國產GPU第一股」光環的摩爾線程，在詢價與申購階段就引發機構投資者與散戶的「瘋搶」。共有267家機構及482萬戶股民參與申購，網上發行的中籤率低至0.036%，相當於每1萬名申購者中僅有不到4人中簽。

憑藉早期入股或股權激勵，摩爾線程至少有9位公司高層及核心技術人員因持股而在上市時身價人民幣億元。該股預計在 11 月底至 12 月初掛牌上市。

根據公告，摩爾線程本次在科創板共發行7000萬股新股，發行價為每股人民幣114.28元，成為年內首檔發行價突破人民幣百元的新股。從募資規模來看，摩爾執行緒IPO預計募集資金總額為人民幣80億元（新台幣328億元），目前為年內科創板最大規模IPO，A股市場年內第二大IPO。

騰訊財經報導，從盈利狀況來看，自2020年6月成立以來，摩爾線程持續處於虧損狀態。據招股書顯示，2022年至2025年上半年，公司累計營收人民幣13.1億元，虧損達人民幣52.8億元。

虧損主要源於兩方面，一方面公司形成規模收入尚需時間；另一方面，各項費用支出較高，尤其是研發投入巨大。2022年至2025年上半年，公司研發費用累計達人民幣43.6億元。

對於長期虧損，摩爾線程表示，隨著經營規模擴大和管理效率提升，期間費用率將進一步下降，虧損規模將逐步收窄直至實現盈利。據招股書前瞻性預計，公司2027年將實現合併報表盈利，其中包含政府補助帶來的收益；扣除該部分後，2027年將處於微利狀態。

目前大陸GPU企業在計算加速晶片領域已取得階段性進展，初步形成國際廠商主導、境內企業快速追趕的多元化競爭格局。

IDC數據顯示，2024年大陸加速計算晶片市場規模持續擴大，全年出貨量突破270萬張。其中國產AI晶片出貨量已超過82萬張，市占約30%。儘管國產替代進程明顯加快，輝達等國際廠商仍在市場中佔據主導地位。

然而，這一格局可能在今年迎來轉變。受美國出口管制影響，輝達正逐步退出大陸市場。輝達CEO黃仁勳曾公開表示：「大陸已能自主生產數百萬顆AI晶片，不再依賴美國技術，也不再需要我們重返大陸市場。」

對摩爾線程等大陸GPU企業而言，上市僅是起點。與國際龍頭企業相比，國產GPU的差距不僅體現在單卡算力上，更在於生態系統的構建。

完整的GPU生態系統涵蓋上層演算法庫、中層介面、驅動程式、編譯器及底層硬體架構。其中，硬體架構與通用計算軟體生態是主要研發難點。企業需長期投入IP和軟體堆疊開發，才能逐步建立起完善的開發者生態。

清華大學電腦系教授、中國工程院院士鄭緯民指出：「全大陸已有超過3萬家晶片企業投入研發，硬體性能正不斷提升，但當前的核心瓶頸在於生態相容性不足。」

儘管摩爾線程等企業已著手構建開發者生態，但仍面臨從零培養用戶習慣、短期內難以形成規模效應等挑戰。