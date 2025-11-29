深入推進公司全球化戰略 滬電股份遞表港交所衝刺IPO

為深入推進公司全球化戰略，在A股上市的台資印刷電路板（PCB）龍頭「滬電股份」，28日向香港聯合交易所遞交上市申請。

滬電股份曾於9月19日晚發布公告稱，根據總體發展戰略及營運需要，為進一步優化海外業務布局、拓展多元化融資管道，公司擬籌畫在境外發行股份（H股）並在港交所主板掛牌上市。

滬電股份所生產的PCB產品，以人工智慧和數據中心基礎設施、汽車電子、通信設備為核心應用領域，輔以工業設備、半導體晶片測試等應用領域。

滬電股份日前披露2025年第3季財報，由於專注執行「聚焦PCB主業、精益求精」戰略，受益於高速運算伺服器、人工智慧等新興計算場景對印製電路板的結構性需求，營收人民幣50.1億元，單季度營收規模首次站上人民幣50億臺階；淨利潤首次突破人民幣10億元大關，達到人民幣10.3億元。

集微網報導，據灼識諮詢數據顯示，截至2025年6月30日止18個月的收入計，滬電股份在多類PCB產品中位居全球第一：數據中心領域PCB收入全球市占率10.3%，22層及以上PCB全球市占率25.3%，交換機及路由器用PCB收入全球市占率12.5%，L2+自動駕駛網域控制站高階HDIPCB全球市占率15.2%，充分彰顯在高階PCB細分市場的領先競爭力。

業務層面，滬電股份核心收入來自PCB產品銷售， 2022年、2023年、2024年及2025年上半年，PCB產品銷售收入占總營收比例分別為95.2%、95.9%、96.3%、95.6%及95.9%。產品結構上，高多層PCB占比持續提升，22至30層、32層及以上PCB收入貢獻日益增長，契合AI數據中心對高性能、高多層PCB的需求趨勢。

滬電股份於1992年成立，立足於印製電路板的研發設計和生產製造，並於2010年A股上市。現已發展成為PCB行業內的重要品牌之一，主導產品廣泛應用於通訊設備、汽車、工業設備、資料中心、網通、微波射頻、半導體晶片測試等多個領域。

所謂PCB，指的是印製電路板，是在覆銅板或通用基材上，按預定設計形成導電線路圖形或含印製元件的功能板，用於實現電子元器件之間的相互連接和中繼傳輸，是組裝電子零件的基礎構件。主要用於消費電子、電腦、數據中心、汽車電子、醫療器械等領域。由於用途極為廣泛，也被稱為「電子工業之母」。

在AI伺服器PCB領域，目前市場主要供應商是滬電股份及勝宏科技。與滬電股份相比，勝宏科技來源於AI伺服器領域收入占比更高。背後的關鍵因素，是勝宏科技產品布局更加側重於高階HDI產品。2023年在AI爆發初期，勝宏科技便收購了國際知名企業MFSS提高自身高階HDI產品競爭力。

在MFSS助力下，勝宏科技快速具備28層八階HDI線路板、14層高精密HDI任意階互聯板的量產能力。此前，勝宏科技公告，公司產品最終廣泛用於輝達、AMD、特斯拉等企業。

滬電股份於2025年6月啟動總投資人民幣43億元的人工智慧晶片配套PCB擴產專案，全部建成後預計新增年產值近人民幣百億元，泰國生產基地已在第2季進入小規模量產，重點服務海外高階客戶。

深南電路、生益科技等對手也在加速擴產。其中東山精密的擴張節奏更為激進，不僅擬投資10億美元建設高階PCB專案，還以3.5億美元增資超毅集團加速布局高速運算伺服器領域。

此外，鵬鼎控股規劃人民幣50億元資本開支投向高階HDI及SLP項目，四會富仕斥資人民幣30億元建設年產558萬平方公尺高可靠性電路板項目，奧士康通過人民幣10億元可轉債募資加碼高多層板與HDI板產能，形成千億級擴產矩陣。