傳統業務連五季下滑 百度本周開始大規模裁員

大陸網路巨頭百度開啟近年來最大一次人員調整。近日多名百度員工表示，公司內部不同業務線、多個部門本周開始裁員，裁員比例從10-25%不等，個別部門裁員比例近30%，是近年來全公司範圍內的最大一次裁員。有員工認為，傳統業務裁員更多，而AI大模型、自動駕駛相關業務的裁員比例更低。

財新網報導，談到裁員原因，多名員工認為是因為公司使用AI工具、AI改變業務模式。AI編碼工具幫助公司生產和研發的效率提高，通用生成式AI幫助職能部門提效率；在AI輔助下，外部項目交付中訂製化程度更低，例如服務行業客戶需要既懂垂直行業，又懂技術的人才定製化開發，在AI工具輔助下，垂直行業的知識壁壘正在降低。

本輪裁員的同時，百度還調整了負責文心大模型研發的技術中台部門TPG。11月25日，百度設立基礎模型研發部、應用模型研發部兩個新部門，前者負責研發通用AI大模型，後者負責業務應用場景需要的專精模型調優和探索。上述部門均向百度執行長李彥宏彙報。百度表示，此次調整將更好地滿足客戶和用戶在AI應用上的需求。

百度的傳統業務「搜索廣告」持續承壓，連續五個季度出現下滑，且今年以來跌幅不斷擴大，近兩個季度跌幅均超過15%。二季度除愛奇藝外的百度核心業務，甚至出現人民幣8.64億元負向經營活動現金流，儘管三季度經營活動產生的現金流重回正向，但人民幣33.78億資本開支下，當季百度核心業務自由現金流仍負人民幣18.55億元。

雲業務是百度在AI大模型變現的重頭戲，三季度百度雲業務收入人民幣65億元，增長21%。雲業務分為AI雲基礎設施、AI應用及AI原生營銷服務三部分；AI基礎設施當季營收人民幣42億元，增長33%；AI應用包括百度文庫、百度網盤和數字員工業務，三季度相關業務收入人民幣26億元，增長6%；AI原生營銷服務涵蓋智能體（Agent）和數字人，當季營收人民幣28億元，增長262%。

而受中美科技角力的影響，百度雲下的AI晶片部門「崑崙芯」是市場對於百度關注的最大重點。百度此前發布未來5年晶片路線圖，M100、M300兩款AI晶片將分別於2026年和2027年上市，2026年百度還會將現有支持64卡的超節點提升至最多512卡，並計劃2029年推出下一代N系列AI晶片。