與中芯國際未達共識 國科微收購中芯寧波喊卡

原本要透過收購，轉型建立自有晶圓廠、向高階應用產品發展的國科微28日發布公告，已決定終止收購中芯國際旗下中芯寧波94.3%的股權，終止原因是交易相關事項無法在預計時間內達成一致。中芯國際同步宣布，終止出售中芯寧波14.8％的股權。

國科微表示，交易終止不會對公司的生產經營和財務狀況造成重大不利影響，未來公司在持續深耕主業、強化內生增長動力的同時，也將積極尋求符合政策鼓勵方向、估值合理且戰略整合性高的外延併購機會。

展望後續，將繼續聚焦長期戰略布局，在持續鞏固智慧視覺、超高清智慧顯示主業優勢的同時，加速拓展車載電子、無線局域網、人工智慧產品等新興領域，研發出滿足市場需求的各類產品。

中芯國際28日同步發布公告稱，國科微28日已與中芯國際全資子公司中芯控股等交易各方，共同簽署「行股份及支付現金購買資產協議之終止協議」。

科創板日報報導，這項終止的資產收購事項，是指國科微於今年6月5日公布收購中芯國際旗下中芯寧波的計畫。從今年6月至今，國科微分別於今年7月5日、8月5日、9月5日、9月30日和10月30日，相繼披露5份關於購買資產並募集配套資金事項的進展公告。

按照最初的交易計畫，國科微此次收購預計將取得中芯寧波94.3%的股權，交易對手方包括中芯控股、大基金一期，以及寧波甬芯、寧波經開區產投、寧波金帆三家寧波當地國資機構等10名中芯寧波股東。

不過國科微與中芯寧波雙方在工藝平台配套上，能否產生協同效應，自收購計畫公布後一直有所爭議。中芯寧波主要聚焦於射頻前端、MEMS感測器特種工藝半導體代工。而國科微核心產品主要集中於高清顯示晶片、物聯網應用晶片等。另外，中芯寧波未來三年產能早已被某龍頭移動通訊終端企業預定。

據先前披露，中芯寧波成為某企業指定代工主體並簽署濾波器長期供應框架協議。按照協議，在2028年底之前，中芯寧波將向該主體優先供應濾波器代工，並將占採購總量的50%。

目前中芯寧波共建設並營運2條特種工藝晶圓生產線。其中，位於寧波小港裝備產業園的8吋N1產線已於2018年11月投產，位於寧波柴橋芯港小鎮的N2項目於2020年6月開工建設，2021年6月完成首部機台搬入。

以上兩條產線仍處於產能上量階段以及設備折舊期，對上市公司而言，併表顯然對財務資料的壓力不小。

公告顯示，2024年中芯寧波全年虧損人民幣8.13億元，2025年第1季虧損人民幣1.5億元。截至今年3月底，中芯寧波的資產淨額約為人民幣15.66億元。

國科微自身的財務數據也面臨較大幅度的波動。今年前三季度，國科微營收為人民幣11.72億元，年減2.50%；淨利潤僅為人民幣740萬元，年減89.4%。其中今年第三季國科微虧損人民幣1271萬元。