經濟學家：建議中國2026年經濟成長目標設5%左右

中央社／ 台北29日電

中國智庫經濟學家表示，明年為「十五五」規劃第1年，十五五期間年均經濟成長率若欲達4.8%左右，建議明年經濟成長目標設定5%左右，政策目標著重擴大內需、房地產止跌回穩。

高盛中國首席經濟學家、中國首席經濟學家論壇理事閃輝29日刊載在首席經濟學家論壇文章指出，由於中國出口預測成長上修，高盛近期將中國2026年、2027年經濟成長率預測從4.3%、4.0%分別上修達4.8%、4.7%。

閃輝表示，中國出口成長是2025年最大的超預期指標。美國對中國加徵關稅導致的「搶出口」現象所產生的效果是暫時性的，中國產品在各行各業相對於全球同行的競爭力才是出口保持韌性和勢頭的主要原因。

閃輝認為，中國今年實現經濟成長目標5%左右基本無虞。如果中國政府計畫在十五五規劃（第15個5年規劃）開局年再次實現5%左右，政策實施將愈發重要，預估未來6至9個月政策寬鬆力道將加大，加碼擴張財政政策、加快信貸成長。

閃輝提到，十五五規劃建議稿強調提振消費重要性。消費在中國國內生產毛額（GDP）占比提升將是循序漸進過程，決策層需要時間試驗、確定有效的政策工具，消費品以舊換新等政策僅能夠在短期內有效提振消費。

十五五規劃建議稿提到，十五五時期必須堅持以經濟建設為中心，經濟成長保持在合理區間，續寫經濟快速發展和社會長期穩定，欲在2035年人均國內生產毛額達到中等發達國家水準。

國盛證券首席經濟學家、中國首席經濟學家論壇理事熊園在首席經濟學家論壇刊文表示，十五五期間年均經濟成長率需要達到、也有望達到4.8%左右，建議明年、後年經濟成長目標可定在5%左右、2028至2030年可定為4.5%至5%左右。

熊園認為，十五五期間政策基調將是偏擴張、偏積極、偏刺激，尤其是在中央加槓桿、擴內需、拉物價等部分，短期也需要更大力道推動房地產止跌回穩。明年是十五五規劃開局年，建議經濟成長目標定在5%左右，可以體現最近幾年經濟成長目標，也可以與中長期發展規劃有效銜接。

