快訊

中研院長遴選「陳建仁呼聲高」 陳培哲：中研院存廢更該被討論

十年之約！男子調職淚別橘貓「用鼻尖輕觸手腕回應」 至今還在老地方等待

齊柏林衛星升空！賴總統、蕭美琴直呼感動 網哭：齊導演飛高高保佑台灣

聽新聞
0:00 / 0:00

理想汽車入局「百鏡大戰」 AI眼鏡Livis 12月3日發布

聯合報／ 記者林宸誼／即時報導
入局「百鏡大戰」，理想汽車官微發布，理想將於12月3日晚間舉行AI眼鏡Livis 發布會。理想汽車董事長李想在社交平台發布影片稱，「理想AI眼鏡是理想最好的人工智慧附件。」理想汽車官微
入局「百鏡大戰」，理想汽車官微發布，理想將於12月3日晚間舉行AI眼鏡Livis 發布會。理想汽車董事長李想在社交平台發布影片稱，「理想AI眼鏡是理想最好的人工智慧附件。」理想汽車官微

入局「百鏡大戰」，理想汽車官微發布，理想將於12月3日晚間7時30分舉行AI眼鏡Livis 發布會。理想汽車董事長李想在社交平台發布影片稱，「理想AI眼鏡是理想最好的人工智慧附件。」至於理想AI音箱也在考慮之內，希望理想的AI能力實現在理想汽車用戶中更全面的覆蓋。

界面新聞報導，從官方公布的預告影片來看，這款智慧眼鏡有多種配色，滿足不同消費者使用需求，目測設有雙攝影鏡頭，可進行物體識別，並支持影片拍攝等。此外，這款智慧眼鏡還能「聽音識曲」，還支援遠程式控制車，例如幫忙打開電動側滑門，提前開啟車內空調、座椅加熱等。

李想還稱：「我們希望可以讓理想汽車的100多萬用戶，再加上這些用戶的家庭，大概300萬到500萬的人，不僅可以在車上，還可以在手機、電腦，甚至還可以在眼鏡上，都體驗到一致的人工智慧產品。」

更早之前，理想汽車申請過相關眼鏡專利。據國家智慧財產權局公告，理想汽車曾取得一項名為「車載VR眼鏡控制方法、裝置及電腦設備」的專利，授權公告號CN115442581B，申請日期為2021年12月。該專利的主要創新點是一種車載VR眼鏡控制方法，它可以根據使用者的頭部姿態和VR眼鏡的工作模式，動態地調整VR眼鏡顯示的畫面，以及車輛內的其他設備的行為。

雷科技報導，據各博主猜測，理想AI眼鏡走的將會是親民路線，定價會在人民幣3000元（新台幣1.2萬元）以內，相比其他品牌確實更有競爭力。

當下，AI眼鏡賽道競爭態勢已經白熱化。根據IDC 數據，2025年大陸智慧眼鏡市場迎來107% 的爆發式增長，這類產品正從簡單的音訊拍攝工具，向 「個人生活助理 」轉型。研究機構洛圖科技（RUNTO）數據顯示，自2024年第3季起，行業進入「百鏡大戰」，預計2025年全球與大陸AI眼鏡市場的銷量，將為510萬副和137萬副，增速均將超過200%。

今年以來，已有多家車企跨界AI眼鏡行業。小米集團董事長雷軍於6月26日發布小米AI眼鏡。小米官方表示小米AI眼鏡「是面向下一代的個人智慧設備，隨身的AI入口」，可沉浸式拍照、錄製影片等，售價人民幣1999元起。 該眼鏡上市首周即售出3.1萬副，貢獻了AI/AR整體市場12%的銷量市占，成為上半年增速最快的單品。

阿里巴巴首款自研AI眼鏡「夸克AI眼鏡」於10月24日在夸克智慧設備天貓旗艦店開啟預售，88VIP會員到手價人民幣3699元，普通消費者則需人民幣3999元。該產品於11月27日發佈。

理想汽車 智慧眼鏡

延伸閱讀

影／仁壽宮贈匾 賴清德：打造台南為國家算力中心、機器人重鎮

香港大火傷亡嚴重！李嘉誠捐1.2億緊急援助 小米、周大福也伸援

為了揭開低價秘訣！Rivian將Xiaomi小米SU7給拆了！

SU7車主提告 小米法務「背刺」雷軍：老董發的微博不算數

相關新聞

中山佳能列印機工廠停產 大陸印表機市場競爭加劇

多家廣東中山企業表示，中山佳能列印機工廠已於11月21日停產，員工臨時放假到11月28日，目前該廠正在與員工、供應商結清...

與中芯國際未達共識 國科微收購中芯寧波喊卡

原本要透過收購，轉型建立自有晶圓廠、向高階應用產品發展的國科微28日發布公告，已決定終止收購中芯國際旗下中芯寧波94.3...

理想汽車入局「百鏡大戰」 AI眼鏡Livis 12月3日發布

入局「百鏡大戰」，理想汽車官微發布，理想將於12月3日晚間7時30分舉行AI眼鏡Livis 發布會。理想汽車董事長李想在...

聞泰科技向荷最高院提告阿姆斯特丹企業法庭 要求恢復對安世控制權

大陸聞泰科技，將阿姆斯特丹企業法庭告上荷蘭最高法院，要求恢復對子公司安世半導體的控制權，此舉代表雖然大陸當局暫時允許恢復...

華為上線陪聊機器人立即秒空 大陸AI玩具賽道競爭提速

華為在官網上線首款陪聊機器人「智慧憨憨」，產品售價人民幣399元（新台幣1636元），定位為家庭場景的AI陪伴玩具，搭載...

泡泡瑪特紐約感恩節遊行現蹤

泡泡瑪特拓展海外市場有成，旗下Labubu首次亮相紐約梅西百貨感恩節大遊行，反觀自1939年就亮相的大力水手卜派，今年則...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。