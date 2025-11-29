中山佳能列印機工廠停產 大陸印表機市場競爭加劇

多家廣東中山企業表示，中山佳能列印機工廠已於11月21日停產，員工臨時放假到11月28日，目前該廠正在與員工、供應商結清關係。業內人士指出，大陸印表機市場競爭加劇、國產品牌崛起、無紙化辦公普及以及佳能策略調整等綜合因素導致此次工廠停廠。

第一財經日報報導，有中山佳能的供應商表示，中山佳能工廠停產對當地供應商影響不大，該廠員工補償方案預計晚些時候會公布，一些高管預計12月1日將回去上班，處理工廠停產的後續事宜。

中山佳能列印機工廠，11月24日向全體員工發出公告稱，近年由於市場環境急劇變化，雷射印表機（LBP）市場持續萎縮、大陸LBP品牌快速崛起，公司經營困難持續加劇，決定11月21日停止生產經營。

據IDC數據，2025年上半年大陸A4雷射列印設備出貨量317.7萬台，年減5%；A3雷射列印設備出貨量27.2萬台，年減10%。同時大陸雷射印表機市場競爭加劇，國產品牌市占擴大。IDC和第三方數據顯示，國產品牌A4雷射印表機在大陸市占從2010年的16%躍升至2024年的42%，佳能2024年在全球雷射印表機市場的市占達22.9%，但在大陸市場的份額僅占6.4%。

報導稱，撥打佳能中國的售後服務電話，詢問中山佳能列印機工廠停產後會否影響雷射印表機在大陸市場的售後服務，接聽電話的售後服務人員回復稱「沒收到相關信息」。嘗試聯繫服務佳能中國的公關公司，詢問中山佳能工廠停產的相關情況，相關人士表示無法回答。

佳能（中山）辦公設備有限公司，是日本佳能株式會社2001年6月在中山火炬開發區投資設立的企業，生產多品種雷射印表機，是佳能主要的雷射印表機生產公司之一，到2022年4月累計生產1.1億台雷射印表機，2022年實現工業總產值近32億元，其租用的工業廠房面積達12.5萬平方米。

企查查的數據顯示，中山佳能工廠的員工人數近年不斷減少，2022年至2024年的員工人數分別為3372人、1979人和1656人。截至2025年9月底，該廠員工約為1400人，佳能將進行再就業支持等。

佳能集團今年2月發布的2024年度財報在展望未來時表示，噴墨印表機和雷射印表機方面，預計大陸和歐洲市場放緩狀況將持續，銷售可能產生小幅收縮。在佳能中國的官網看到，佳能今年在大陸市場新推廣的印表機以可用於照片列印的噴墨印表機為主。

大陸雷射印表機市場的格局已經發生變化，尤其在單價人民幣千元以下等中低階市場，佳能受到奔圖、聯想等國產品牌的擠壓明顯。在京東電商平台搜索雷射印表機京東自營商品時，首頁沒有看到佳能雷射印表機，惠普、得力、奔圖、聯想、兄弟等品牌的雷射印表機成為主角。

一家中山小家電企業負責人表示，中山佳能列印機工廠已經有20多年歷史，大約在2009年、2010年左右，曾經是員工有上萬人的大廠，一度有許多工人排隊入廠打工。中山佳能現在停產，主要是由於雷射印表機市場競爭壓力劇增，部分訂單分流到越南、泰國等地的東南亞工廠，以及佳能的戰略重心轉移到醫療影像、半導體設備等更高利潤的業務。