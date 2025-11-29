聞泰科技向荷最高院提告阿姆斯特丹企業法庭 要求恢復對安世控制權

大陸聞泰科技，將阿姆斯特丹企業法庭告上荷蘭最高法院，要求恢復對子公司安世半導體的控制權，此舉代表雖然大陸當局暫時允許恢復安世中國的晶片出口，但導致矛盾的根源仍然存在。

彭博報導，根據法律文件，聞泰認為阿姆斯特丹企業法庭超越管轄權，並允許安世管理層和荷蘭政府影響裁決結果的做法提告。

提告主要針對阿姆斯特丹法院將安世股份移交給法院指定託管人的決定。該法院還暫停了聞泰創始人張學政在安世的執行長的職務，聞泰在訴狀中也對此提出質疑。

聞泰辯稱，雖然技術上是兩回事，但政府獲取對安世掌控權，的確對法院的裁決過程產生了影響。該權力在上周被暫時凍結，但未予以撤銷。

聞泰在上訴文件中指出，法院採信了來自安世管理層和荷蘭經濟事務部的陳述，卻沒有給予聞泰回應的機會，這構成了對正當程序「非同尋常且具有歷史意義的」破壞。

而荷蘭經濟事務部否認了這些指控。一位發言人在電子郵件聲明中表示：「經濟事務部或部長未以任何方式發起或影響企業法庭的程序。荷蘭的司法機構完全獨立。」

儘管政治層面取得進展，但這場法院之爭表明一切遠未塵埃落定。安世27日向大陸子公司管理層發布公開信，其中透露公司內部溝通的破裂。

這家總部位於荷蘭的公司警告，由於與大陸工廠缺乏合作，公司對客戶的產品交付仍然受到干擾。聞泰反駁稱，這封信所述信息不實，且迴避了造成危機的核心問題，即荷蘭政府的干預。

聞泰在文件中聲稱，荷蘭經濟事務部長卡雷曼斯（Vincent Karremans）試圖不公平地影響法院。該公司在上訴中引用了經濟事務部律師10月1日發給企業法庭的一封信，該信幾乎是在安世管理層提交一份81頁的申請後立即對後者表態支持。

聞泰指出，這一緊密的事件時間線製造出「協調行動」的表象，暗示經濟事務部可能提前拿到相關文件，這與卡雷曼斯的公開表態相矛盾。聞泰還要求荷蘭當局撤回對暫停張學政擔任CEO的支持。

經濟事務部表示，確實在10月1日支持了安世董事會成員提交的初始申請，因為「鑑於張學政的行為，為保障公司持續運營，亟需採取司法措施。」

該部稱，「國家表達支持是合乎邏輯的，因為得到股東支持的CEO行為危及公司，這一點企業法庭在裁決中已經確認。」