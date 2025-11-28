聽新聞
外賣大戰拖累 美團第3季虧762億　

聯合報／ 記者林宸誼／即時報導
受外賣補貼大戰拖累，大陸外賣平台美團28日公布近三年來首次季度虧損。其中第3季虧損人民幣186億元（新台幣762億元），與上年同期相比是由盈轉虧。圖為中國外送龍頭美團外送員。（新華社資料照片）
外賣補貼大戰拖累，大陸外賣平台美團28日公布近三年來首次季度虧損。其中第3季虧損人民幣186億元（新台幣762億元），與上年同期相比是由盈轉虧。第3季營收人民幣954億元，年增2%，遜於預期的人民幣974億元。

美團CEO王興表示，價格戰本質上是內捲現象，「低價低質是一場惡性競爭，我們堅決反對這種做法」，過去六個月已經證明價格戰無法創造任何價值，也不具持續性。王興直言，外賣虧損上季已達到頂峰，但長遠預計行業利潤會回歸合理水準。

美團首席財務官陳少暉提到，上季即時配送行業的非理性競爭嚴重扭曲產業利潤能力，為維持市場地位和競爭力，美團審慎兼策略地投資，導致整體經調整虧損。

對於市場關注第4季補貼是否退潮，王興指出，10、11月行業補貼力度較夏天旺季下降，尤其是在雙11促銷活動結束後，美團會密切關注市場動態及彈性調整策略。

不過王興提到，近期美團外賣訂單占有率回升，尤其是中高平均訂單價值（AOV）定單，目前人民幣30元AOV訂單的總交易額（GTV）占有率超過七成，而且美團單筆訂單淨AOV遠高於其他平台，核心用戶留存率保持高位，消費頻率和用戶黏性也穩定成長。

不過外賣競爭戰線也延至即時零售，陳少暉稱，「美團閃購」供應擁強大競爭優勢，甚至比外賣業務更強，美團正推動線下供應鏈數碼轉型，並深化與品牌的全通路合作，包括實體門市及美團閃電倉，第4季繼續增加對供應鏈的營運投入，加碼投資於雙11及其他促銷活動的用戶教育，預計第4季主要通路營運虧損與上季相比略擴大，但相信可保持行業地位，並於中長期恢復利潤能力，實現合理且可持續的利潤率。

外賣 人民幣 供應鏈

