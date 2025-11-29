聽新聞
安世示警供應鏈恐中斷 促中國子公司對話

經濟日報／ 編譯季晶晶黃淑玲／綜合外電

安世半導體（Nexperia）發表公開信示警，跨產業客戶正面臨生產即將中斷的風險，敦促其中國子公司採取具體行動恢復對話。

總部位於荷蘭、專為汽車與消費電子業生產關鍵半導體的安世表示，自荷蘭政府採取措施取得對公司決策的影響力後，其中國大陸子公司已停止合作。雖然透過電話和電郵，提議會面，甚至以正式函件要求對方履行義務，但均未收到任何有意義的回覆。該公司在公開信裡強調：「這種情況不能再持續下去。」

安世要求在中國大陸子公司透過電郵或接受「中立、專業的第三方調解人」介入，以重建可預測的供應鏈。全球從亞洲到歐洲的汽車製造商已紛紛示警，稱安世供應中斷將造成衝擊。

安世僵局源於荷蘭政府9月30日決定接管安世。上周則宣布暫停一項賦予政府阻擋或修訂決策權的命令，荷蘭經濟事務部長卡雷曼斯（Vincent Karremans）稱此舉「展現善意」，並表示與中方的討論仍在持續。

不過，荷蘭安世在最新的公開信中寫道：「已多次經由電話、郵件和提議會面等正式和非正式方式，嘗試恢復與中國業務部門的對話。令人遺憾的是，沒有收到任何有意義的回應。」

