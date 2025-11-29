聽新聞
0:00 / 0:00

華為奪越南訂單 惹議

經濟日報／ 記者黃國樑／綜合報導

路透引述七位消息人士表示，華為和中興通訊今年贏得越南供應5G設備的一系列合約，引起西方官員的擔憂，越南多年來一直被認為不願意在敏感的基礎設施中使用中國技術，但近幾個月來，越南開始接受中國科技公司的產品。

多年來，越南一直被認為不願在敏感基礎設施中使用中國技術，但近幾個月來，隨著與北方鄰國間時而冷淡的關係有所緩和，而與華盛頓的關係卻因越南商品加徵關稅而惡化，越南開始接納中國科技公司。

報導稱，瑞典的愛立信和芬蘭的諾基亞與美國晶片製造商高通簽訂越南5G核心基礎設施建設合約。但尚未公開的公共採購數據顯示，中國企業已開始在越南國有業者的網路設備採購項目中贏得一些較小的招標項目。

今年4月，就在白宮剛剛宣布對越南商品加徵關稅的幾周後，包括華為在內的一個聯盟獲得一份價值2,300萬美元的5G設備合約。中興通訊則至少贏得兩份合約，其中一份就在上周，總價值超過2,000萬美元，用於生產5G天線。首筆公開揭露的交易則發生在9月，也就是美國關稅生效一個月後。

路透報導，這些交易引起西方官員的擔憂。

長期以來，華盛頓一直將禁止中國承包商參與越南數位基礎建設（包括海底光纖）視為支持越南發展先進技術的先決條件。華為和中興在美國也被禁止承攬電信網路，理由是它們對國家安全構成「不可接受的風險」。瑞典和其他一些歐洲國家也有類似的限制。

外交消息人士稱，近幾周以來，西方高級官員在河內已至少兩次在會議上討論越南與中國的合約。在其中一次會議上，一位美國官員警告說，這些合約可能會破壞對越南網路的信任，並危及越南獲取美國先進技術的機會。

越南 美國 網路

延伸閱讀

先進光擴大越南車用布局

越南外資湧入工廠缺工 台商加薪前進校園搶人才

交付20萬元與逾1兩金飾…讓兒迎娶越南妻 媒合不成金飾也拿不回

大陸鬧晶片荒！傳北京出手干預晶片分配 優先滿足華為等科技巨頭

相關新聞

外賣大戰拖累 美團第3季虧762億　

受外賣補貼大戰拖累，大陸外賣平台美團28日公布近三年來首次季度虧損。其中第3季虧損人民幣186億元（新台幣762億元），...

泡泡瑪特紐約感恩節遊行現蹤

泡泡瑪特拓展海外市場有成，旗下Labubu首次亮相紐約梅西百貨感恩節大遊行，反觀自1939年就亮相的大力水手卜派，今年則...

華為奪越南訂單 惹議

路透引述七位消息人士表示，華為和中興通訊今年贏得越南供應5G設備的一系列合約，引起西方官員的擔憂，越南多年來一直被認為不...

安世示警供應鏈恐中斷 促中國子公司對話

安世半導體（Nexperia）發表公開信示警，跨產業客戶正面臨生產即將中斷的風險，敦促其中國子公司採取具體行動恢復對話。

標普調降中國大陸房企萬科評級 指難以維持財務承諾

國際信評機構標普全球（S&P Global）今天調降中國大型房地產公司萬科的信用評級，理由是這家陷入困境的房地產開發商流...

集結！中國大陸半導體領軍者方陣 年度上市公司領航獎即將榮耀加冕

2025年，在全球人工智能與大模型技術席捲千行百業、驅動智能變革的宏大背景下，半導體產業作為數字經濟的基石，正經歷著從設計、製造到封裝測試全鏈條的深度聚合與生態重塑。與此同時，伴隨著A股半導體上市企業

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。