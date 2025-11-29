泡泡瑪特紐約感恩節遊行現蹤

經濟日報／ 記者陳湘瑾／綜合報導
泡泡瑪特Labubu首次亮相紐約梅西百貨遊行。（美聯社）
泡泡瑪特Labubu首次亮相紐約梅西百貨遊行。（美聯社）

泡泡瑪特拓展海外市場有成，旗下Labubu首次亮相紐約梅西百貨感恩節大遊行，反觀自1939年就亮相的大力水手卜派，今年則留在倉庫中。外媒指出，此舉可以視為大陸文化出口取得顯著成功的例證。

大陸潮玩品牌龍頭泡泡瑪特積極拓展海外市場，並在重大文化活動中亮相。美國紐約梅西百貨感恩節遊行27日舉行，泡泡瑪特於該活動首次亮相，推出名為「Friendsgiving in Pop City」的主題花車。

華爾街見聞引述《紐約時報》報導，泡泡瑪特的IP亮相梅西百貨感恩節遊行，不僅是一次商業推廣，更是一次文化符號更迭。遊行執行製作人表示，此次遊行融入許多與時俱進的全新元素，取代上一代人童年記憶中的元素。自1939年首次亮相的大力水手，今年留在了倉庫中，而Labubu則在歡呼聲中穿過中央公園西側。

報導指出，這一標誌性事件具有深刻的文化隱喻，曾經的經典形象大力水手卜派缺席，取而代之的是來自亞洲的新一代流行符號。Labubu的出現進一步證明其在全球市場的崛起，這些娃娃已經成為收藏品、包包和背包的配飾，同時也是中國文化出口努力取得顯著成功的一個例證。

在此之前，Labubu已經在紐約展開密集預熱活動，出現在帝國大廈頂層，乘坐SUV巡遊街頭，甚至在NBA比賽的場邊為球隊助威。泡泡瑪特美國授權負責人表示，公司早就將目光投向紐約這一全球藝術和文化中心。

