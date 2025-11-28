標普調降中國大陸房企萬科評級 指難以維持財務承諾

國際信評機構標普全球（S&P Global）今天調降中國大型房地產公司萬科的信用評級，理由是這家陷入困境的房地產開發商流動性薄弱，難以維持財務承諾。

路透社報導，標普全球在報告中表示，已將萬科的長期發行人信用評級從「CCC」下調至「CCC-」，並列入負面觀察名單。

報告指出，「萬科當前的債務義務面臨無法償付或整頓不易的風險」。

媒體披露萬科可能進行債務整頓後，該公司本週以來的上市交易股票和債券價格同步寫下歷史新低。具國營企業背景的萬科26日宣布，將首度尋求延後償付一筆境內債的本金和利息，並預計於12月10日召開債券持有人會議。

萬科在中國多座主要城市擁有許多建案，不過，萬科陷入債務困境再度引發市場擔心中國房地產行業可能重陷危機。

標普全球指出，萬科從現在起到明年5月間將面臨總計人民幣114億元（約新台幣505億元）的債券到期，並預估萬科在這段期間的營運現金流量為負值。