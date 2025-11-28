標普調降中國大陸房企萬科評級 指難以維持財務承諾
國際信評機構標普全球（S&P Global）今天調降中國大型房地產公司萬科的信用評級，理由是這家陷入困境的房地產開發商流動性薄弱，難以維持財務承諾。
路透社報導，標普全球在報告中表示，已將萬科的長期發行人信用評級從「CCC」下調至「CCC-」，並列入負面觀察名單。
報告指出，「萬科當前的債務義務面臨無法償付或整頓不易的風險」。
媒體披露萬科可能進行債務整頓後，該公司本週以來的上市交易股票和債券價格同步寫下歷史新低。具國營企業背景的萬科26日宣布，將首度尋求延後償付一筆境內債的本金和利息，並預計於12月10日召開債券持有人會議。
萬科在中國多座主要城市擁有許多建案，不過，萬科陷入債務困境再度引發市場擔心中國房地產行業可能重陷危機。
標普全球指出，萬科從現在起到明年5月間將面臨總計人民幣114億元（約新台幣505億元）的債券到期，並預估萬科在這段期間的營運現金流量為負值。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言