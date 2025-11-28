快訊

美股早盤／黑五交易量冷清 芝商所開盤前突當機嚇壞投資人

無預警！ 陳揮文廣播節目拋今天最後一集震撼彈：19年了我也乏了

台積電年薪500萬 等同美FAANG剛入行菜鳥價？他揭密是「這因素」

標普調降中國大陸房企萬科評級 指難以維持財務承諾

中央社／ 上海/香港28日綜合外電報導
中國大陸房地產企業萬科集團位於上海的辦公大樓。（中新社）
中國大陸房地產企業萬科集團位於上海的辦公大樓。（中新社）

國際信評機構標普全球（S&P Global）今天調降中國大型房地產公司萬科的信用評級，理由是這家陷入困境的房地產開發商流動性薄弱，難以維持財務承諾。

路透社報導，標普全球在報告中表示，已將萬科的長期發行人信用評級從「CCC」下調至「CCC-」，並列入負面觀察名單。

報告指出，「萬科當前的債務義務面臨無法償付或整頓不易的風險」。

媒體披露萬科可能進行債務整頓後，該公司本週以來的上市交易股票和債券價格同步寫下歷史新低。具國營企業背景的萬科26日宣布，將首度尋求延後償付一筆境內債的本金和利息，並預計於12月10日召開債券持有人會議。

萬科在中國多座主要城市擁有許多建案，不過，萬科陷入債務困境再度引發市場擔心中國房地產行業可能重陷危機。

標普全球指出，萬科從現在起到明年5月間將面臨總計人民幣114億元（約新台幣505億元）的債券到期，並預估萬科在這段期間的營運現金流量為負值。

房地產 標普 債務

延伸閱讀

美股感恩節後有望繼續上衝 輝達股價出現「感恩節甜甜價」

標普漲幅高度集中大型股…網疑：買大盤不如買龍頭？

台新新光金純益 前十月下修51億

歐債商品 甜蜜點浮現

相關新聞

AI競爭加劇、廣告營收滑降 傳百度本周開始裁員

路透社引述6名聽取過簡報的消息人士披露，隨著人工智慧（AI）競爭加劇，加上廣告營收衰退，中國科技巨擘百度本周開始裁員，旗...

標普調降中國大陸房企萬科評級 指難以維持財務承諾

國際信評機構標普全球（S&P Global）今天調降中國大型房地產公司萬科的信用評級，理由是這家陷入困境的房地產開發商流...

集結！中國大陸半導體領軍者方陣 年度上市公司領航獎即將榮耀加冕

2025年，在全球人工智能與大模型技術席捲千行百業、驅動智能變革的宏大背景下，半導體產業作為數字經濟的基石，正經歷著從設計、製造到封裝測試全鏈條的深度聚合與生態重塑。與此同時，伴隨著A股半導體上市企業

TCL華星加碼印刷OLED！再投66億元 提升三倍5.5代線產能

繼上月宣布打造一條8.6代噴墨列印OLED產線後，TCL華星日前宣布將投資人民幣15億（約新台幣23億元），計畫將位於武...

亞洲通用航展／空中計程車、變形金剛等「未來飛機」亮相

2025亞洲通用航空展27日在珠海國際航展中心開幕，「商務車」級別的「空中的士」，「一機多用」的「變形金剛」無人機平台…...

全長401公里 廣湛高鐵快要開通 營運進入倒計時模式

中國廣湛高鐵26日正式進入試運行階段，線路開通運營也進入倒計時模式。廣湛高鐵，又稱廣湛客運專線，是廣東省境內廣州市至湛江...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。