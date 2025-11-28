聽新聞
0:00 / 0:00
AI競爭加劇、廣告營收滑降 傳百度本周開始裁員
路透社引述6名聽取過簡報的消息人士披露，隨著人工智慧（AI）競爭加劇，加上廣告營收衰退，中國科技巨擘百度本周開始裁員，旗下多個事業單位將受影響。
百度這波裁員行動就在11月18日宣布第3季虧損後不久。消息人士透露，這波裁員預計將持續至年底。雖然無法得知全公司裁員人數，但內部普遍認為規模「相當大」。部分團隊的裁員比例可能高達40%。
年報顯示，百度員工人數近年持續減少，從2022年的4萬1300人降至2023年的3萬9800人，2024年底進一步縮減至3萬5900人。百度未立即回應路透社的置評請求。
消息人士表示，百度的「移動生態業務群組」將是裁員重災區；然而，與AI和雲端運算相關的職位則大多保留，甚至有更多資源將投入AI領域。
百度已連續2季營收滑降，第3季除了總營收衰退7%，線上廣告營收滑降18%，同時還公布112.3億元人民幣（約15.9億美元）的虧損。
百度多年來大力投資AI，仍未能重新帶動其核心線上廣告業務成長，市占率持續遭小紅書與抖音等社群平台蠶食。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言