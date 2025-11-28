快訊

AI競爭加劇、廣告營收滑降 傳百度本周開始裁員

中央社／ 北京/上海28日綜合外電報導

路透社引述6名聽取過簡報的消息人士披露，隨著人工智慧（AI）競爭加劇，加上廣告營收衰退，中國科技巨擘百度本周開始裁員，旗下多個事業單位將受影響。

百度這波裁員行動就在11月18日宣布第3季虧損後不久。消息人士透露，這波裁員預計將持續至年底。雖然無法得知全公司裁員人數，但內部普遍認為規模「相當大」。部分團隊的裁員比例可能高達40%。

年報顯示，百度員工人數近年持續減少，從2022年的4萬1300人降至2023年的3萬9800人，2024年底進一步縮減至3萬5900人。百度未立即回應路透社的置評請求。

消息人士表示，百度的「移動生態業務群組」將是裁員重災區；然而，與AI和雲端運算相關的職位則大多保留，甚至有更多資源將投入AI領域。

百度已連續2季營收滑降，第3季除了總營收衰退7%，線上廣告營收滑降18%，同時還公布112.3億元人民幣（約15.9億美元）的虧損。

百度多年來大力投資AI，仍未能重新帶動其核心線上廣告業務成長，市占率持續遭小紅書與抖音等社群平台蠶食。

