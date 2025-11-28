大陸明年將發射「星眼」星座 協助衛星躲避太空碎片

快訊

聯合報／ 記者廖士鋒／即時報導
大陸明年將發射「星眼」太空感知星座。（圖／取自央視新聞）

大陸神舟20號太空船不久前疑似遭太空微小碎片撞擊而推遲返回，使得太空垃圾問題受到不少關注，而官方計畫明年起發射「星眼」星座，將會協助衛星躲避太空垃圾，以及避免衛星之間的撞擊。

據央視新聞28日消息，大陸新一代太空感知星座已經發布，此次規劃的「星眼」太空感知星座由156顆衛星組成。該計畫擬從2026年上半年開始，陸續發射156顆衛星，組成太空感知星座。

屆時將構建覆蓋全球、回應迅速的近地軌道檢測網路，為太空站、太空船、衛星防禦太空提供預測碰撞風險、監測太空碎片、輔助太空交通管理。

「星眼」太空感知星座負責人胡煜表示，太空感知星座的主要功能是對太空當中的碎片以及在軌的衛星進行採集，把這些數據進行分析，提供給現在在軌的衛星，防止衛星跟衛星、衛星跟碎片之間的碰撞。

據指出，構成「星眼」太空感知星座的156顆衛星，將搭載寬視場相機、紅外相機、成像相機、電磁監視、多光譜相機、算力單元、智慧處理軟體等載荷。

另據「中國航天」微信公眾號，11月26日中科星圖測控技術股份有限公司在北京舉辦發布會，正式發布「星眼」太空感知星座計畫。中顆星圖公司2016年成立，設在安徽合肥高新區，合新聞披露，「這項計畫的總體規劃、研發力量、算力底座和測控體系均源自合肥」。

日前大陸官方「國家航天局推進商業航天高質量安全發展行動計畫（2025—2027年）」發布，強調堅持統籌發展和安全，將商業航太納入官方航太發展總體布局。在「十五五」規劃中，明確提出建設航太強國戰略，加強太空等新興領域國家安全能力建設。太空態勢感知作為太空安全的支撐，重要性日益凸顯。

