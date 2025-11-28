聽新聞
0:00 / 0:00

陸光通訊大咖被美盯上 恐列涉軍清單 華星光、眾達等受惠

經濟日報／ 記者陳宥菘蘇嘉維／綜合報導
美國五角大廈建議新一波中國軍事企業清單，應將阿里巴巴、百度、比亞迪、中際旭創、新易盛等八家大陸企業列入，因這些陸企有協助解放軍之虞，震撼業界。以全球光通訊模組龍頭中際旭創，以及另一家光通訊模組大廠新易盛入列最受關注。示意圖。聯合報系資料照
美國五角大廈建議新一波中國軍事企業清單，應將阿里巴巴、百度、比亞迪、中際旭創、新易盛等八家大陸企業列入，因這些陸企有協助解放軍之虞，震撼業界。以全球光通訊模組龍頭中際旭創，以及另一家光通訊模組大廠新易盛入列最受關注。示意圖。聯合報系資料照

美國五角大廈建議新一波中國軍事企業清單，應將阿里巴巴、百度、比亞迪、中際旭創、新易盛等八家大陸企業列入，因這些陸企有協助解放軍之虞，震撼業界。以全球光通訊模組龍頭中際旭創，以及另一家光通訊模組大廠新易盛入列最受關注。

尤其中際旭創是輝達、Google等北美AI巨頭最大光通訊模組供應商，若遭美方盯上，將重創AI關鍵元件供應，美系AI巨頭考量政治壓力與供應鏈順暢度，有望引爆新一波轉單。業界研判，華星光（4979）、眾達-KY、前鼎等台灣光通訊廠將是美系AI巨頭轉單首選，優先受惠。

尤其華星光有望成為最大贏家，主因該公司直接與美系網通晶片大廠邁威爾合作，目前在800G光收發模組出貨相當亮眼，明年再挺進1.6T規格市場，並早已是代工大廠在光通訊模組的指定合作夥伴，無需再額外認證程序，產品布局領域又與中際旭創重疊性高，一旦爆發轉單潮，華星光只要加大產能，即可因應客戶訂單。

另外，眾達-KY在矽光子領域當中已經投入共同封裝光學元件（CPO）研發，且獨家供應鏈大客戶博通，預期明年就可望取得客戶認證及量產，在當前CPO商機發酵的同時，屆時再加上從大陸競爭對手轉移訂單加持，明年營運將有望更加暢旺。

客戶 供應鏈 陸企

延伸閱讀

鴻勁深化 AI 晶片測試技術 布局高功耗及矽光子 CPO 測試解決方案

光聖(6442)網通股王 AI世代的矽光龍頭 2025正式進入量產爆發期

黃國昌訪日遭指見不到親台大咖 民眾黨斥：冒犯日國會議員

複製光聖飆漲的矽光子：華星光

相關新聞

陸光通訊大咖被美盯上 恐列涉軍清單 華星光、眾達等受惠

美國五角大廈建議新一波中國軍事企業清單，應將阿里巴巴、百度、比亞迪、中際旭創、新易盛等八家大陸企業列入，因這些陸企有協助...

馬士基上海旗艦倉開業

馬士基位於上海自由貿易試驗區的綜合物流旗艦倉26日正式開業，是馬士基在中國最大的倉儲投資項目。

3個兆元人民幣等級消費領域 2027年成形

中國工業和信息化部等六部門聯合印發關於增強消費品供需適配性進一步促進消費的實施方案，提出到2027年，消費品供給結構明顯...

文遠知行無人駕駛出租車 阿布達比上路

中國自動駕駛科技公司文遠知行WeRide26日發布消息稱，該公司與國際出行服務巨頭優步（Uber）一同在阿布扎比（台譯阿...

精博台商專欄／境外公司註冊地評估要點

在全球資本流動加速、企業跨境布局成為常態的今日，境外公司仍是台商參與國際市場的重要工具。無論用於掌控海外事業、建立控股架...

意外！大陸10月工業利潤轉衰退 年減5.5%為近五月最大跌幅

大陸國家統計局昨（27）日公布，10月規模以上工業企業利潤年減5.5%，為近五個月最大跌幅，告別兩個月高增長，重回負增長...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。