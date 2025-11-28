意外！大陸10月工業利潤轉衰退 年減5.5%為近五月最大跌幅

經濟日報／ 記者林茂仁／綜合報導
大陸國家統計局27日公布，10月規模以上工業企業利潤年減5.5%，為近五個月最大跌幅。 新華社
大陸國家統計局昨（27）日公布，10月規模以上工業企業利潤年減5.5%，為近五個月最大跌幅，告別兩個月高增長，重回負增長區間。這一資料反映當前大陸工業企業在成本壓力、市場需求疲軟等多重因素下的經營挑戰。

而此前的8月和9月，規模以上工業企業利潤按年分別大幅增長20.4%和21.6%。

大陸國家統計局工業司首席統計師于衛寧分析，受去年同期基數有所抬高、財務費用增長較快以及營收下降等因素影響，導致10月工業企業利潤年減5.5%。

累計今年1-10月規模以上工業企業營業收入人民幣113.37兆元，年增1.8%；營業成本人民幣97兆元，年增2%；1-10月工業企業利潤人民幣5兆9,502億元，年增1.9%，較1-9月回落1.3個百分點。

華爾街見聞報導，中金公司認為，10月工業企業利潤回落主要源於三個原因：一是營收年降3.3%，受出口交貨值年增率轉負及工業增加值放緩影響；二是費用率上升0.38個百分點，降本增效空間收窄；三是投資收益大幅減少。結構上，製造業利潤降幅最大，上中下游均受投資收益與費用拖累。

此外，成本壓力加劇，原材料價格持續上漲，導致企業營業成本增加。1-10月工業品出廠價格指數（PPI）年降2.7%，生產數據PPI年降3.2%，價格端對利潤形成拖累。加上需求端疲軟，大陸國內消費復甦不如預期，以及出口增速放緩，企業產銷銜接水準下降，直接影響利潤增長 。

為了刺激內需消費，大陸國務院昨天舉行記者會，大陸商務部在會中表示，將從三個方面推動商品消費擴容升級。一是促進大宗消費，汽車、家電、家居等大宗消費，將擴大二手車流通，拓展汽車改裝、租賃、賽事、房車露營等汽車後市場。二是壯大新型消費，鼓勵企業開設首店、舉辦首秀首展活動。三是打造國際化消費環境，今年1-9月，離境退稅商品銷售額增長近一倍，要打造便利消費環境讓更多海內外朋友到中國大陸消費。

大陸商務部及工信部等六部門並制定「關於增強消費品供需適配性進一步促進消費的實施方案」，要求到2027年，消費品供給結構明顯優化，形成三個兆元級消費領域和十個千億級消費熱點，打造一批富有文化內涵、享譽全球的高品質消費品，讓消費對經濟增長的貢獻率穩步提升。

