聽新聞
0:00 / 0:00

10月年減5.5%！陸規模以上工業企業利潤 跌回負增長區間

聯合報／ 記者林茂仁／綜合報導
大陸商務部推出各項舉措鼓勵消費。圖為河北石家莊11月中的灣里廟燈會，豐富市民夜生活。新華社
大陸商務部推出各項舉措鼓勵消費。圖為河北石家莊11月中的灣里廟燈會，豐富市民夜生活。新華社

大陸國家統計局昨天公布，十月規模以上工業企業利潤年減百分之五點五，為近五個月最大跌幅，告別兩個月高增長，重回負增長區間。這一資料反映當前大陸工業企業在成本壓力、市場需求疲軟等多重因素下的經營挑戰。

而此前的八月和九月，規模以上工業企業利潤按年分別大幅增長百分之廿點四和百分之廿一點六。

大陸國家統計局工業司首席統計師于衛寧分析，受到去年同期基數有所抬高、財務費用增長較快以及營收下降等因素影響，導致十月工業企業利潤年減百分之五點五。

累計今年一至十月規模以上工業企業營業收入人民幣一一三點三七兆元，年增百分之一點八；一至十月工業企業利潤人民幣五兆九千五百億元，年增百分之一點九，較一至九月回落一點三個百分點。

華爾街見聞報導，中金公司認為，十月工業企業利潤回落主要源於三個原因：一是營收年降百分之三點三，受出口交貨值年增率轉負及工業增加值放緩影響；二是費用率上升零點三八個百分點，降本增效空間收窄；三是投資收益大幅減少。結構上，製造業利潤降幅最大，上中下游均受投資收益與費用拖累。

此外，成本壓力加劇，原材料價格持續上漲，導致企業營業成本增加。加上需求端疲軟，大陸國內消費復甦不如預期，以及出口增速放緩，企業產銷銜接水準下降，直接影響利潤增長 。

為了刺激內需消費，大陸國務院昨天宣布，將從三個方面推動商品消費擴容升級。一是促進大宗消費，汽車、家電、家居等大宗消費，將擴大二手車流通，拓展汽車改裝、租賃、賽事、房車露營等汽車後市場。二是壯大新型消費，鼓勵企業開設首店、舉辦首秀首展活動。三是打造國際化消費環境，今年一至九月，離境退稅商品銷售額增長近一倍，要打造便利消費環境讓更多海內外朋友到中國大陸消費。

大陸商務部及工信部等六部門並制定「關於增強消費品供需適配性進一步促進消費的實施方案」，要求到二○二七年，消費品供給結構明顯優化，形成三個兆元級消費領域和十個千億級消費熱點，並且打造一批富有文化內涵、享譽全球的高品質消費品，讓消費對經濟增長的貢獻率穩步提升。

人民幣 財務 華爾街 大陸商務部 國務院

延伸閱讀

院版財劃法未納入工業產值 張善政親自北上發聲：地方意見應採納

台積電美國廠獲利驟降⋯傳遭斷電意外拖累！網諷：外包風險高

毛豆文化祭下月6日在屏東南州崁頂農場強勢回歸 每年產值估逾21億元

研華前進2025 SPS德國展 以開放式AI邊緣平台引領新工業轉型

相關新聞

阿里巴巴發布夸克AI眼鏡 正式進軍可穿戴設備市場

阿里巴巴今發布其首款由自研千問大模型驅動的夸克AI眼鏡，正式進軍AI可穿戴設備市場，售價人民幣1,899元（合約新台幣8...

10月年減5.5%！陸規模以上工業企業利潤 跌回負增長區間

大陸國家統計局昨天公布，十月規模以上工業企業利潤年減百分之五點五，為近五個月最大跌幅，告別兩個月高增長，重回負增長區間。...

娃哈哈告別宗家時代？宗馥莉卸任集團董事長 由許思敏接任

杭州娃哈哈集團27日完成工商變更，宗馥莉卸任法定代表人、董事長、總經理職務，由許思敏接任。目前宗馥莉仍持有杭州娃哈哈集團...

以便使用輝達晶片？傳大陸網企巨頭在海外訓練AI模型

受到美國出口限制措施的影響，輝達在大陸先進晶片市占率已從95%驟降至零，不過傳出大陸網企巨頭在海外訓練AI模型，以便使用...

參與雲南國際精品咖啡展 10餘國代表尋商機

第三屆國際精品咖啡產業發展大會25日在雲南保山開幕。來自中國、宏都拉斯、牙買加、玻利維亞、衣索比亞等十餘個國家和地區的超...

遭五角大廈點名應列「協助解放軍」企業名單 阿里駁斥：毫無依據

彭博27日報導，美國五角大廈認定大陸科技巨頭阿里巴巴、百度，以及大陸電動車龍頭比亞迪等8家大陸企業，應被列入協助解放軍的...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。