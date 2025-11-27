萬科股債暴跌 國資大股東態度成償債關鍵

中國房地產公司萬科將在12月10日開會表決一檔債券展期議案。由於其償債能力受到質疑，近期連日股價創下10年新低，多筆債券暴跌。外界關注大股東深鐵是否還會繼續救萬科。

萬科集團26日晚間發布通知稱，將於12月10日召開債券持有人會議，審議表決關於「22萬科MTN004」展期的議案，該債券票面利率3%，原定2025年12月15日到期。這意味著萬科當前面臨較大流動性壓力。

25日起，萬科數筆在2026年下半年及2027年到期或行權的債券價格一度下跌超過10%；26日，其多筆債券因價格跌幅超過20%實施暫停交易。在昨天發出展期會議的通知後，市場信心繼續下跌。27日，萬科多筆債券暴跌超過30%觸發暫停交易。

在股價方面，萬科在A股27日跌7.13%，股價創2015年以來新低，每股人民幣5.47元；其在港股今天也跌7.73%，創港股上市以來新低，每股港幣3.58元，今年以來累計跌幅已經超過32%。

綜合陸媒報導，萬科面臨償債高峰期：12月需償還人民幣57億元（含即將討論展期的債券，約新台幣250億元），2026年境內債到期超120億元，2027年有70億元海外債及30億元境內債到期。

然而，萬科面臨的問題不只是債務，而是在中國房地產低迷的情況下，其銷售大幅衰退，無法自行「造血」，年初時接管萬科的國資深圳地鐵集團是否還願意持續「輸血」，成為萬科存續的關鍵。

據21世紀經濟報導，今年前10個月，萬科累計實現銷售金額1152.8億元，月均銷售額約115.3億元，相比2024年月均200億元左右的銷售額，接近腰斬。

今年以來，深鐵集團累計已提供萬科約308億元股東借款，借款期限和利率均優於萬科從金融機構獲得的借款條件。

11月2日，萬科與深圳地鐵簽訂框架協議。根據協議，自2025年至2026年6月30日前萬科召開2025年度股東大會的日子，深圳地鐵分批向萬科提供本金總額上限為220億元的股東借款，萬科須為實際發生的每筆借款提供抵質押擔保。

財新網報導，25日，市場傳聞，中金公司再度介入萬科的債務處置工作。市場據此判斷，萬科下一步或將啓動債務重組。這個傳聞使業界對深圳國資的持續「輸血」意願、對萬科的持續償債能力產生疑慮。

萬科是混合所有制企業。2017年上半年，代表深圳國資的深圳地鐵從華潤置地和中國恆大手中受讓萬科股份，成為第一大股東。萬科向來有房地產市場「優等生」之稱，有分析認為，若萬科倒下，對脆弱的市場信心又是重擊。