3個兆元人民幣等級消費領域 2027年成形
中國工業和信息化部等六部門聯合印發關於增強消費品供需適配性進一步促進消費的實施方案，提出到2027年，消費品供給結構明顯優化，形成3個兆元（人民幣，下同）級消費領域和10個千億元級消費熱點，打造一批富有文化內涵、享譽全球的高品質消費品。
中新社報導，方案聚焦以消費升級引領產業升級，以優質供給更好滿足多元需求，實現供需更高水平動態平衡，還提出到2030年，供給與消費良性互動、相互促進的高質量發展格局基本形成，消費對經濟增長的貢獻率穩步提升。
方案從加速新技術新模式創新應用、擴大特色和新型產品供給、精準匹配不同人群需求、培育消費新場景新業態、營造良好發展環境5方面部署了19項重點任務。
在拓展增量方面，加速新技術新模式創新應用，包括加快布局新領域新賽道、推廣高效響應製造新模式、強化人工智能融合賦能等。鼓勵開發家庭服務機器人、智能家電和人工智能手機、電腦、玩具、眼鏡、腦機接口等人工智能終端，以智能產品為載體提供娛樂、健康、陪護等生活服務。
深挖存量方面，擴大特色和新型產品供給。瞄準細分市場方面，精準匹配不同人群需求，包括豐富嬰童產品供給、加強優質學生用品供給、擴大時尚「潮品」供給、優化適老化產品供給等。
