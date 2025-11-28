文遠知行無人駕駛出租車 阿布達比上路

聯合報／ 大陸中心／綜合報導

中國自動駕駛科技公司文遠知行WeRide26日發布消息稱，該公司與國際出行服務巨頭優步（Uber）一同在阿布扎比（台譯阿布達比）啟動L4級純無人Robotaxi（自動駕駛出租車）商業化運營。

中新社報導，面向公眾的自動駕駛出租車純無人商業運營率先在亞斯島（Yas Island）啟動，車內不配備安全員。乘客可以通過優步的相關選項匹配到文遠知行的自動駕駛出租車。 　　

今年10月，文遠知行的自動駕駛出租車獲得阿聯酋國家級牌照，可開展純無人自動駕駛出租車商業化運營。隨後，阿布扎比綜合交通中心（ITC）向文遠知行及車隊運營商Tawasul授予阿布扎比首張純無人自動駕駛出租車商業運營許可。

初期運營將由文遠知行與Tawasul在優步平台上聯合開展。

隨著純無人商業運營的啟動、最新牌照的獲取以及車輛利用率的持續提升，文遠知行與優步在阿布扎比的自動駕駛出租車服務將實現單車盈虧平衡。雙方未來幾年計劃把自動駕駛出租車規模擴大至數千輛，到2030年擴大至數萬輛。 　　

據介紹，文遠知行自2021年起便在阿布扎比公開運營自動駕駛出租車。2023年，文遠知行成為阿聯酋首個獲得國家級全車型自動駕駛牌照的科技公司，獲准在滿足各酋長國監管要求的前提下，於全國公共道路開展自動駕駛測試與運營。 　　

至2025年底，文遠知行與優步計畫把自動駕駛出租車服務進一步擴展至阿布扎比更多核心區域。目前，文遠知行在中東地區運營的自動駕駛車隊數量約為150輛。

