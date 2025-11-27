快訊

亮光劃破夜空！中科院試射飛彈 軍事迷驚：如巨獸嘶吼衝上天

外國人誤用大同電鍋台人崩潰 緊急湧入留言教學：兄弟你的內鍋呢

南亞科大漲近7%卻再爆違約交割 2日高達7033.05萬

聽新聞
0:00 / 0:00

以便使用輝達晶片？傳大陸網企巨頭在海外訓練AI模型

聯合報／ 記者陳湘瑾／即時報導
知情人士稱，阿里巴巴、字節跳動等科企正在東南亞的資料中心，訓練其最新的大型語言模型。（路透）
知情人士稱，阿里巴巴、字節跳動等科企正在東南亞的資料中心，訓練其最新的大型語言模型。（路透）

受到美國出口限制措施的影響，輝達在大陸先進晶片市占率已從95%驟降至零，不過傳出大陸網企巨頭在海外訓練AI模型，以便使用輝達晶片。知情人士稱，阿里巴巴、字節跳動等科企正在東南亞的資料中心，訓練其最新的大型語言模型。

美國科技網站The Information甫報導，最近幾個月北京當局禁止字節跳動在新的資料中心使用輝達晶片，反映出大陸仍堅持自製先進晶片、切斷依賴美國或輝達的策略。

大陸官方今年8月也曾傳出對大陸本土企業勸退使用輝達AI晶片、轉而採用本土製造的產品，官方也在日前發布指導意見，要求所有由國家資金新設的資料中心，必須使用大陸自製人工智慧晶片。

英國金融時報報導，美國在今年4月限制對陸出售輝達H20晶片之後，上述公司在海外地點進行的模型訓練持續增加。這些公司依賴由非大陸實體擁有和經營的海外資料中心租賃協議。

不過報導也指出，大陸AI新創公司DeepSeek屬例外，其模型在大陸完成訓練，因為DeepSeek在美國實施出口禁令前已大量採購輝達晶片。Deepseek還在與華為等大陸晶片製造商合作，開發下一代大陸AI晶片。

路透今年9月曾報導，在北京當局施壓科技業之際，大陸對輝達晶片的需求仍然強勁，原因是華為和寒武紀等大陸本土晶片廠供給受限，輝達晶片效能也被認為優於本土產品。知情人士指出，大陸科技公司希望確保輝達H20晶片訂單處於正在處理狀態，而且正密切關注輝達推出較強大晶片的計畫。

美國方面，美國總統川普的團隊傳出近日已就H200晶片運往中國大陸進行內部討論，但目前尚未作出最終決定，而且完全有可能只停留在內部辯論階段，最終不會走到核發出口許可。儘管如此，即便只是考慮放行H200出口，就已與川普政府先前對半導體出口管制的公開立場產生明顯落差。

美國 H20 北京

延伸閱讀

大陸瑞幸咖啡來台展店 龔明鑫：未禁止，但大陸母公司還是要申請

遭五角大廈點名應列「協助解放軍」企業名單 阿里駁斥：毫無依據

鴻勁深化 AI 晶片測試技術 布局高功耗及矽光子 CPO 測試解決方案

屈中恆20年前劣跡遭大陸抵制 老婆Vicky吐他如今狀況：壓力山大

相關新聞

阿里巴巴發布夸克AI眼鏡 正式進軍可穿戴設備市場

阿里巴巴今發布其首款由自研千問大模型驅動的夸克AI眼鏡，正式進軍AI可穿戴設備市場，售價人民幣1,899元（合約新台幣8...

以便使用輝達晶片？傳大陸網企巨頭在海外訓練AI模型

受到美國出口限制措施的影響，輝達在大陸先進晶片市占率已從95%驟降至零，不過傳出大陸網企巨頭在海外訓練AI模型，以便使用...

參與雲南國際精品咖啡展 10餘國代表尋商機

第三屆國際精品咖啡產業發展大會25日在雲南保山開幕。來自中國、宏都拉斯、牙買加、玻利維亞、衣索比亞等十餘個國家和地區的超...

遭五角大廈點名應列「協助解放軍」企業名單 阿里駁斥：毫無依據

彭博27日報導，美國五角大廈認定大陸科技巨頭阿里巴巴、百度，以及大陸電動車龍頭比亞迪等8家大陸企業，應被列入協助解放軍的...

10餘國代表 雲南「喝咖啡」尋商機

第三屆國際精品咖啡產業發展大會25日在雲南保山開幕。來自中國大陸、宏都拉斯、牙買加、玻利維亞、衣索比亞等十餘個國家和地區...

應對「出海」挑戰 陸企主動管理ESG

在ESG（環境、社會和公司治理）領域，大陸企業正從被動合規走向主動布局。德勤中國可持續發展與新興技術鑑證業務主管合夥人胡...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。