川習會後 大陸企業家代表團12月訪美
陸媒報導，應美國商會邀請，中國貿促會將於12月初率中國企業家代表團訪美，隨團企業涉及農業食品、機械電子、金融服務、跨境貿易、物流運輸、生物醫藥及潮流文化等多個領域。
美國總統川普（Donald Trump）與中國國家主席習近平10月底在韓國舉行會談後，兩國貿易戰暫時休兵。
澎湃新聞報導，中國國際貿易促進委員會發言人楊帆今天在記者會表示，中美元首會晤並同意加強經貿等領域合作，為兩國工商界深化交流合作創造了條件。
她表示，本月以來，中國貿促會與美方展開了系列工商交流活動，兩國工商企業參與熱情高、合作意願強；同時應美國商會邀請，中國貿促會將於12月初組織中國企業家代表團訪問美國。
楊帆指出，隨團企業涉及領域廣泛，包括農業食品、機械電子、金融服務、跨境貿易、物流運輸、生物醫藥及潮流文化等多個領域。代表團將與美國政商各界廣泛交流，舉辦多場中美工商界交流活動。
她說，希望透過面對面交流溝通，增信釋疑、深化合作，促進相互成就，實現共同繁榮。
中國國務院副總理何立峰21日在北京會見前美國國家安全顧問、智庫大西洋理事會（Atlantic Council）執行副主席哈德利（Stephen J. Hadley）時表示，中美兩國元首在韓國釜山成功會晤，為下一步雙邊經貿關係發展指明方向，經貿應繼續成為中美關係的壓艙石和推進器。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言