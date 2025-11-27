快訊

亮光劃破夜空！中科院試射飛彈 軍事迷驚：如巨獸嘶吼衝上天

外國人誤用大同電鍋台人崩潰 緊急湧入留言教學：兄弟你的內鍋呢

南亞科大漲近7%卻再爆違約交割 2日高達7033.05萬

川習會後 大陸企業家代表團12月訪美

中央社／ 台北27日電

陸媒報導，應美國商會邀請，中國貿促會將於12月初率中國企業家代表團訪美，隨團企業涉及農業食品、機械電子、金融服務、跨境貿易、物流運輸、生物醫藥及潮流文化等多個領域。

美國總統川普（Donald Trump）與中國國家主席習近平10月底在韓國舉行會談後，兩國貿易戰暫時休兵。

澎湃新聞報導，中國國際貿易促進委員會發言人楊帆今天在記者會表示，中美元首會晤並同意加強經貿等領域合作，為兩國工商界深化交流合作創造了條件。

她表示，本月以來，中國貿促會與美方展開了系列工商交流活動，兩國工商企業參與熱情高、合作意願強；同時應美國商會邀請，中國貿促會將於12月初組織中國企業家代表團訪問美國。

楊帆指出，隨團企業涉及領域廣泛，包括農業食品、機械電子、金融服務、跨境貿易、物流運輸、生物醫藥及潮流文化等多個領域。代表團將與美國政商各界廣泛交流，舉辦多場中美工商界交流活動。

她說，希望透過面對面交流溝通，增信釋疑、深化合作，促進相互成就，實現共同繁榮。

中國國務院副總理何立峰21日在北京會見前美國國家安全顧問、智庫大西洋理事會（Atlantic Council）執行副主席哈德利（Stephen J. Hadley）時表示，中美兩國元首在韓國釜山成功會晤，為下一步雙邊經貿關係發展指明方向，經貿應繼續成為中美關係的壓艙石和推進器。

中美關係 美國 經貿

延伸閱讀

2025企業永續獎 凱基證強化治理 雙獎到手

憂心「川習會」損台灣利益？ 賴總統：對台美關係有信心

川習通話 牛煦庭：台灣要小心明年川習會是否被交易

何立峰會見美中關係全國委員會代表 強調落實釜山川習會成果

相關新聞

阿里巴巴發布夸克AI眼鏡 正式進軍可穿戴設備市場

阿里巴巴今發布其首款由自研千問大模型驅動的夸克AI眼鏡，正式進軍AI可穿戴設備市場，售價人民幣1,899元（合約新台幣8...

以便使用輝達晶片？傳大陸網企巨頭在海外訓練AI模型

受到美國出口限制措施的影響，輝達在大陸先進晶片市占率已從95%驟降至零，不過傳出大陸網企巨頭在海外訓練AI模型，以便使用...

參與雲南國際精品咖啡展 10餘國代表尋商機

第三屆國際精品咖啡產業發展大會25日在雲南保山開幕。來自中國、宏都拉斯、牙買加、玻利維亞、衣索比亞等十餘個國家和地區的超...

遭五角大廈點名應列「協助解放軍」企業名單 阿里駁斥：毫無依據

彭博27日報導，美國五角大廈認定大陸科技巨頭阿里巴巴、百度，以及大陸電動車龍頭比亞迪等8家大陸企業，應被列入協助解放軍的...

10餘國代表 雲南「喝咖啡」尋商機

第三屆國際精品咖啡產業發展大會25日在雲南保山開幕。來自中國大陸、宏都拉斯、牙買加、玻利維亞、衣索比亞等十餘個國家和地區...

應對「出海」挑戰 陸企主動管理ESG

在ESG（環境、社會和公司治理）領域，大陸企業正從被動合規走向主動布局。德勤中國可持續發展與新興技術鑑證業務主管合夥人胡...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。