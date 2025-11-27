大陸官員：人形機器人尚未成熟 防止一窩蜂發展

快訊

中央社／ 上海27日電

中國官員今天表示，當前人形機器人在技術和商業化等方面尚未完全成熟，而中國已有超過150家人形機器人企業，他警告要注意防範重複度高的產品一窩蜂上市。

證券時報報導，中國國家發展改革委政策研究室副主任李超27日在新聞發布會上表示，「速度」與「泡沫」一直是前沿產業發展過程中需要把握和平衡的問題，對於具身智慧（指人工智慧與環境互動相結合）產業發展也一樣。

他說，近年來，以人形機器人為代表的具身智慧產業規模，正在以超過50%的增速跨越式發展。根據市場調研機構預測，2030年將達到人民幣1000億元（約新台幣4400億元）市場規模。

但他指出，當前人形機器人在技術路線、商業化模式、應用場景等方面尚未完全成熟，隨著新興資本加速入場，中國目前已有超過150家人形機器人企業，數量還在不斷增加，其中半數以上為初創或「跨行」入局；這對鼓勵創新是好事，但也要注意防範重複度高的產品「扎堆」上市、研發空間被壓縮等風險。

中國當前傾力發展高科技，加快高水平科技自立自強，但同時為了防範出現產能過剩並陷入價格戰的情況，當局又加強整治「內捲式競爭」，不願各地發展同質性高的產業。

今年7月中旬，中共總書記習近平在中央城市工作會議上曾批評地方，「上項目，一說就是幾樣：人工智能、算力、新能源汽車，是不是全國各省分都要往這些方向去發展產業？」

發改委官員今天再次就人形機器人領域可能的泡沫化問題提出警告。

人形機器人

