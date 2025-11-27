香港出口貨值連升20個月
香港特區政府統計處25日發表的對外商品貿易統計數字顯示，2025年10月香港整體出口和進口貨值均錄得同比升幅，分別上升17.5%和18.3%。截至今年10月，香港整體出口貨值已連續增長20個月。
中新社報導，繼今年9月錄得16.1%的同比升幅後，今年10月香港商品整體出口貨值為4618億元（港元，下同），較去年同月上升17.5%。同時，繼今年9月錄得13.6%的同比升幅後，今年10月商品進口貨值為5017億元，較去年同月上升18.3%。今年10月錄得有形貿易逆差399億元，相當於商品進口貨值的8.0%。 今年前10個月的商品整體出口貨值較去年同期上升13.8%。同時，商品進口貨值上升13.6%。今年前10個月錄得有形貿易逆差3340億元，相當於商品進口貨值的7.3%。香港特區政府發言人表示，展望未來，全球經濟維持溫和增長，加上近期外圍貿易政策的不確定性減退和對電子相關產品的需求持續增長，應會在短期內有利香港的商品貿易增長。
