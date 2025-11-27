應對「出海」挑戰 陸企主動管理ESG

在ESG（環境、社會和公司治理）領域，大陸企業正從被動合規走向主動布局。德勤中國可持續發展與新興技術鑑證業務主管合夥人胡建宇25日在北京舉行的發布會上表示，愈來愈多大陸企業開始主動管理ESG，以應對「出海」過程中的挑戰。

中新社報導，當天發布的「德勤中國2025財年社會影響力報告」顯示，該財年，德勤跨越96個海外市場，助力2000多家中資企業出海。 基於這些合作實踐，胡建宇觀察到愈來愈多大陸企業開始主動管理ESG，一方面響應官方「雙碳」政策和綠色轉型號召，另一方面積極應對出海過程中的多方挑戰。他特別提到，許多企業已意識到，在全球價值鏈中，上下游夥伴正以更嚴苛的標準審視其可持續發展表現。

胡建宇強調，ESG已不再僅是企業合規的底線要求，更成為決定企業長期可持續運營、資本市場高效穩健運作乃至整個價值鏈健康發展的關鍵因素。

儘管ESG評價體系在大陸起步相對較晚，但發展迅速。胡建宇認為，大陸無論在理論構建還是政企實踐，均已駛入快車道。例如今年4月，大陸財政部、生態環境部聯合發布「企業可持續披露準則第1號—氣候（試行）（徵求意見稿）」；9月滬深北交易所就修訂後的「上市公司可持續發展報告編製指南」公開徵求意見。胡建宇表示，這些政策讓企業科學準確地識別可持續發展過程中的風險與機遇。