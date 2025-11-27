10餘國代表 雲南「喝咖啡」尋商機

第三屆國際精品咖啡產業發展大會25日在雲南保山開幕。來自中國大陸、宏都拉斯、牙買加、玻利維亞、衣索比亞等十餘個國家和地區的超過500位政府部門、企業、協會和科研機構代表共赴咖啡之約，共話合作新機遇。

中新社報導，雲南地處北回歸線穿過的世界咖啡種植「黃金地帶」，是大陸最大的咖啡種植地、貿易集散地和出口地。

保山市市長左廣介紹，保山是大陸小粒咖啡產業化發源地，正積極推廣咖啡優質品種、標準化種植與精細化加工，咖啡種植面積達15萬畝，建成雲南最大咖啡加工園區，集聚咖啡企業81家，本土龍頭企業的咖啡產品飄香海外。雲南首個咖啡主題公用型保稅倉庫即將在保山建成，助力當地咖啡更好融入國內國際雙循環。

宏都拉斯駐陸大使薩爾瓦多．蒙卡達表示，咖啡不僅是該國重要出口商品，更是經濟社會發展的重要支柱，超過12萬戶家庭依賴咖啡產業。大陸正成為全球最具活力的咖啡市場，也是宏都拉斯咖啡五大出口目的地之一。「對高品質咖啡與日俱增的熱愛正成為宏都拉斯與中國新的聯結」。

牙買加駐陸大使亞瑟．威廉姆斯長期關注雲南咖啡產業。他認為雲南通過科學布局和系統發展，實現農文旅融合，助力減貧和文化交流，這與牙買加倡導的發展理念一致。

他建議通過加強兩國咖啡種植技術交流、打造連接雲南保山和牙買加藍山的咖啡之旅、舉辦雙向咖啡文化活動等方式，講好兩地咖啡故事，深化技術、貿易與文化領域合作。