快訊

香港大火已造成36死 火情基本受控 另有279人失聯

10餘國代表 雲南「喝咖啡」尋商機

聯合報／ 大陸中心／綜合報導

第三屆國際精品咖啡產業發展大會25日在雲南保山開幕。來自中國大陸、宏都拉斯、牙買加、玻利維亞、衣索比亞等十餘個國家和地區的超過500位政府部門、企業、協會和科研機構代表共赴咖啡之約，共話合作新機遇。

中新社報導，雲南地處北回歸線穿過的世界咖啡種植「黃金地帶」，是大陸最大的咖啡種植地、貿易集散地和出口地。

保山市市長左廣介紹，保山是大陸小粒咖啡產業化發源地，正積極推廣咖啡優質品種、標準化種植與精細化加工，咖啡種植面積達15萬畝，建成雲南最大咖啡加工園區，集聚咖啡企業81家，本土龍頭企業的咖啡產品飄香海外。雲南首個咖啡主題公用型保稅倉庫即將在保山建成，助力當地咖啡更好融入國內國際雙循環。

宏都拉斯駐陸大使薩爾瓦多．蒙卡達表示，咖啡不僅是該國重要出口商品，更是經濟社會發展的重要支柱，超過12萬戶家庭依賴咖啡產業。大陸正成為全球最具活力的咖啡市場，也是宏都拉斯咖啡五大出口目的地之一。「對高品質咖啡與日俱增的熱愛正成為宏都拉斯與中國新的聯結」。

牙買加駐陸大使亞瑟．威廉姆斯長期關注雲南咖啡產業。他認為雲南通過科學布局和系統發展，實現農文旅融合，助力減貧和文化交流，這與牙買加倡導的發展理念一致。

他建議通過加強兩國咖啡種植技術交流、打造連接雲南保山和牙買加藍山的咖啡之旅、舉辦雙向咖啡文化活動等方式，講好兩地咖啡故事，深化技術、貿易與文化領域合作。

咖啡 宏都拉斯 卡達

延伸閱讀

瑞幸咖啡若插旗台灣 恐衝擊市場？全家、星巴克這樣說

浙90後賣1杯45元的「鴨頭咖啡」 嘗鮮客這樣評價…

網傳大陸最強連鎖「瑞幸咖啡」12月登台？現場施工照片曝光

台灣2咖啡商遭控產品詐騙 歐客佬、黑金咖啡聲明「行政作業疏忽」

相關新聞

10餘國代表 雲南「喝咖啡」尋商機

第三屆國際精品咖啡產業發展大會25日在雲南保山開幕。來自中國大陸、宏都拉斯、牙買加、玻利維亞、衣索比亞等十餘個國家和地區...

應對「出海」挑戰 陸企主動管理ESG

在ESG（環境、社會和公司治理）領域，大陸企業正從被動合規走向主動布局。德勤中國可持續發展與新興技術鑑證業務主管合夥人胡...

香港出口貨值連升20個月

香港特區政府統計處25日發表的對外商品貿易統計數字顯示，2025年10月香港整體出口和進口貨值均錄得同比升幅，分別上升1...

昔日地產資優生 萬科股債雙殺 恐爆雷

大陸地產開發商昔日「資優生」萬科昨（26）日再度出現股債雙殺局面，多檔公司發行的債券大跌高達20%，在A股掛牌的萬科A大...

早確定插旗台灣？業者揭瑞幸咖啡最大優勢 直言嚐鮮期後才是真考驗

兩岸資深咖啡行業人士周志銘表示，中國瑞幸咖啡要進軍台灣在業界已不是秘密。他認為，瑞幸最大優勢是飲品創新能力，但台灣消費者...

王文濤視訊會歐貿易執委：荷未解除干預 全球半導體供應鏈仍存不確定

儘管荷蘭政府宣布暫停對安世半導體的干預，其母公司聞泰科技仍強調事件尚未解決，安世控制權問題仍存。26日，大陸商務部長王文...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。