北京禁字節跳動用輝達晶片

香港大火已造成36死 火情基本受控 另有279人失聯

經濟日報／ 編譯吳孟真／綜合外電

輝達利空再傳，美國科技網站The Information報導，最近幾個月北京當局禁止字節跳動在新的資料中心使用輝達（NVIDIA）晶片，是8月局勢的升級，也反映出中國仍堅持自製先進晶片、切斷依賴美國或輝達的策略。

包括彭博資訊等外媒8月時曾報導，中國大陸出手勸退企業使用輝達的AI晶片，並推動陸企採用本土製造的產品，當時主要是因為北京認為美國商務部長盧特尼克對於晶片管制的言論很「侮辱」人。

報導也指出，一些中國科技集團已暫緩採購、或大砍H20訂單。

最新報導引述字節跳動員工說法指出，該公司今年已採購的輝達晶片，比其他陸企還多，主要著眼於華盛頓禁止輝達晶片出口中國。

輝達發言人告訴路透，法規環境讓該公司無法出口更有競爭力的產品到中國，只好把廣大的市場拱手讓給日漸強大的競爭對手。

此外，輝達執行長黃仁勳在本周公司的全體員工大會上表示，希望員工能用人工智慧（AI）時就用，他也堅稱，不需要擔心會在過程中丟了工作，「據我所知，有些輝達主管叫下屬少用點AI」，「你瘋了嗎？」他表示強烈反對。

黃仁勳說，「我要任何有辦法用AI自動化的工作，都用AI自動化」，「我向你保證，你會有工作做」。

外界持續憂慮，AI興起將引發失業潮，但黃仁勳表示，輝達員工毋須擔心，在其他科技公司開始裁員的同時，輝達上季增聘了「數千人」。他也開玩笑說，這造成了辦公室停車位不夠的問題。  

