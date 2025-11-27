昔日地產資優生 萬科股債雙殺 恐爆雷

大陸地產開發商昔日「資優生」萬科昨（26）日再度出現股債雙殺局面，多檔公司發行的債券大跌高達20%，在A股掛牌的萬科A大跌2.48%，港股掛牌的萬科更大跌6.2%，外界擔心在大股東收緊貸款的情況下，萬科可能成為大陸房地產下一個地雷。

萬科股債26日延續前一天跌勢，且多檔公司債呈現斷崖式下跌，其中，在深交所掛牌的「23萬科01」、「21萬科06」跌幅均超過20%，盤中臨時停牌，「21萬科04」跌超過30%，盤中第二次臨時停牌，萬科A收在人民幣5.89元，創下17年新低。

萬科股債雙殺背後，源自於市場傳出，大陸中央政府已向深圳市政府發出初步指示，考慮以「市場為導向」的方式處理萬科的債務。所謂市場導向最極端的做法就是公司倒閉，而深圳市政府旗下的深圳集團就是萬科的最大股東，引爆點則是在11月2日，萬科與深鐵集團簽署「關於股東借款及資產擔保的框架協議」。

根據框架協定，萬科於2025年至2026年6月30日前，從深鐵可獲取的最高貸款金額為人民幣220億元，後續可提取人民幣22.9億元。有市場觀點認為，深鐵集團新增額度有限，難以償還年底前到期債務，萬科資金危機不脛而走。

深鐵集團已累計向萬科提供借款超過人民幣300億元，其中未提供抵押、質押擔保措施的借款合約金額約220億元。也就是說，萬科向深鐵集團的借款總金額已經接近上限。

萬科下個月將面臨直接考驗，兩檔境內債將到期：一筆人民幣20億元和一筆人民幣37億元債券，將分別於12月15日和12月28日到期。彭博計算，截至明年6月底，萬科將有約人民幣134億元的境內債到期或觸發回售選擇。遠高於萬科能夠從深鐵集團拿到的貸款額度。這些債務都讓萬科頭大，可能面臨債務違約或是債務協商的問題，萬科是否成為下一個地雷股，受到業界關注。