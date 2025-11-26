王文濤視訊會歐貿易執委：荷未解除干預 全球半導體供應鏈仍存不確定

儘管荷蘭政府宣布暫停對安世半導體的干預，其母公司聞泰科技仍強調事件尚未解決，安世控制權問題仍存。26日，大陸商務部長王文濤與歐盟貿易執委塞夫柯維奇（Maros Sefcovic）舉行視訊會談，就安世半導體等問題交換意見。王文濤指，大陸已採措施維護供應鏈穩定，但荷方行政與司法干預仍未解除，全球半導體產供鏈仍面臨不確定性。此前荷蘭暫停干預，但法院裁決依然有效，安世控制權仍掌握在荷方手中。

根據商務部網站消息，11月26日，王文濤在視訊會談中表示，關於安世半導體問題，造成當前全球半導體產供鏈混亂的源頭和責任在荷蘭方面。中國政府始終本著負責任的態度，及時採取實際措施，努力維護並恢復全球半導體產供鏈穩定。

王文濤指，近期荷方宣布暫停行政令，向妥善解決問題邁出一小步，但荷方對企業的不當行政和司法干預仍未取消，全球半導體產供鏈尚未恢復正常，依然面臨較大不確定性。希望歐方發揮積極作用，敦促荷蘭政府盡快提出建設性的解決方案，為企業進行內部協商創造有利條件。

在陸方通稿中，塞夫柯維奇則表示，感謝中國商務部為推動解決安世半導體問題所做的巨大努力，避免了全球半導體產供鏈爆發危機。目前，安世半導體問題尚未徹底解決，歐方願與中方一道，致力於推動局勢進一步降溫。

另，大陸商務部表示，雙方一致同意，企業是解決安世半導體問題的主體，將共同敦促安世荷蘭與安世中國盡快開展建設性溝通，找到長期解決方案，盡快恢復全球半導體產供鏈的暢通與穩定。雙方也就中歐出口管制等問題交換了意見。

此前，荷蘭經濟事務部11月19日公告，暫停此前對安世的干預，稱此舉是基於與北京當局的建設性磋商。然而，荷蘭企業法庭10月7日裁決仍有效，包括暫停安世前執行長及聞泰科技創辦人張學政的董事職務、任命法庭指派的獨立外籍董事掌握決策權，並將大部分股份託管給指定人員管理。同時，這也代表儘管行政令暫停，安世半導體的控制權仍處於荷蘭手中。

聞泰科技近期多次發聲，呼籲荷方撤回涉及安世管理不當的法院案件。同時，路透查閱其他文件顯示，荷蘭經濟大臣卡雷曼斯（Vincent Karremans）曾敦促法院迅速行動，防止安世資產被轉移至中國。

路透近期曾指出，聞泰科技已向荷蘭政府提出要求，撤銷荷方接管安世半導體控制權的決定，聞泰科技律師要求荷蘭經濟事務部撤銷行政命令，稱這是「史無前例」且不成比例的「財產剝奪」，缺乏法律依據。