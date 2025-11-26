快訊

「直美」醫師確定失業！特管辦法修法 衛福部與40醫界團體達成2大共識

超出預料！「北捷踹嬤」罰金比較高 Fumi阿姨為裁定書「1動詞」提申訴

香港大火疑人禍？工人竹棚架旁吸菸畫面瘋傳 網怒罵：沒安全意識

聽新聞
0:00 / 0:00

王文濤會見歐盟貿易專員 指荷方不當行政和司法干預仍未取消

聯合報／ 記者陳湘瑾／即時報導
大陸商務部部長王文濤與歐盟執委會貿易和經濟安全委員謝夫喬維奇26日舉行視訊會談，就安世半導體、中歐出口管制等經貿問題深入交換意見。圖為6月初謝夫喬維奇（右）與王文濤會談。圖／取自大陸商務部
大陸商務部部長王文濤與歐盟執委會貿易和經濟安全委員謝夫喬維奇26日舉行視訊會談，就安世半導體、中歐出口管制等經貿問題深入交換意見。圖為6月初謝夫喬維奇（右）與王文濤會談。圖／取自大陸商務部

大陸商務部部長王文濤與歐盟執委會貿易和經濟安全委員謝夫喬維奇（Maros Sefcovic）26日舉行視訊會談，就安世半導體、中歐出口管制等經貿問題深入交換意見。王文濤表示，荷方宣布暫停行政令，但是對企業的不當行政和司法干預仍未取消，希望歐方發揮積極作用，敦促荷蘭政府盡快提出建設性的解決方案。

據大陸商務部26日晚間消息，王文濤表示，關於安世半導體問題，造成當前全球半導體產供鏈混亂的源頭和責任在荷蘭方面。中國政府始終本著負責任的態度，及時採取切實措施，努力維護和恢復全球半導體產供鏈穩定。

他強調，近期，荷方宣布暫停行政令，向妥善解決問題邁出了一小步，但是荷方對企業的不當行政和司法干預仍未取消，全球半導體產供鏈尚未恢復正常，依然面臨較大不確定性。

王文濤表示，希望歐方發揮積極作用，敦促荷蘭政府盡快提出建設性的解決方案，為企業開展內部協商創造有利條件。

據大陸商務部消息，謝夫喬維奇表示，感謝中國商務部為推動解決安世半導體問題所作的巨大努力，避免了全球半導體產供鏈爆發危機。目前，安世半導體問題尚未得到徹底解決，歐方願與中方一道，致力於推動局勢進一步降溫。

文中並稱，雙方一致同意，企業是解決安世半導體問題的主體，將共同敦促安世荷蘭與安世中國盡快開展建設性溝通，找到長期解決方案，盡快恢復全球半導體產供鏈的暢通與穩定。

半導體 荷蘭 大陸商務部

延伸閱讀

NBA／全隊被總教練罵到臭頭！ 勇士荷蘭中鋒：我們活該

歐盟稱北京管制稀土出口如勒索 將加倍努力擺脫依賴

安世控制權未解 母公司聞泰再促荷蘭「誠意」溝通

中國再稱距離徹底解決安世問題還存在差距

相關新聞

又一經濟支柱跨了？大陸這關鍵數據多年來首見萎縮 外媒指習政策釀禍

中國大陸已連續兩個月公布投資下滑，是數十年來頭一遭。英國金融時報（FT）報導，中國大陸投資意外下滑，顯示國家主席習近平打...

王文濤視訊會歐貿易執委：荷未解除干預 全球半導體供應鏈仍存不確定

儘管荷蘭政府宣布暫停對安世半導體的干預，其母公司聞泰科技仍強調事件尚未解決，安世控制權問題仍存。26日，大陸商務部長王文...

王文濤會見歐盟貿易專員 指荷方不當行政和司法干預仍未取消

大陸商務部部長王文濤與歐盟執委會貿易和經濟安全委員謝夫喬維奇（Maros Sefcovic）26日舉行視訊會談，就安世半...

市場瘋猜測…網傳特斯拉美廠去中化 副總裁：原產國非排除標準

近日盛傳特斯拉（Tesla）決定美國生產的電動汽車將停用中國供應商的零組件，特斯拉全球副總裁陶琳今天表示，特斯拉全球生產...

大陸明年製發啟用「解放軍預備役人員證」 加強維穩備戰

新華社26日報導，經中共中央軍委批准，中共全軍從明年3月1日起，製發啟用「解放軍預備役人員證」。中央軍委會辦公室發出通知...

陸「最嚴」行動電源新規傳明年實施 估成本增3成、近7成產能退出市場

陸媒報導，大陸預計明年實施新的行動電源（充電寶）安全標準。業內人士估算，為全面滿足新標準要求，企業在研發、生產工藝改造和...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。