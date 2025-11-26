王文濤會見歐盟貿易專員 指荷方不當行政和司法干預仍未取消

大陸商務部部長王文濤與歐盟執委會貿易和經濟安全委員謝夫喬維奇（Maros Sefcovic）26日舉行視訊會談，就安世半導體、中歐出口管制等經貿問題深入交換意見。王文濤表示，荷方宣布暫停行政令，但是對企業的不當行政和司法干預仍未取消，希望歐方發揮積極作用，敦促荷蘭政府盡快提出建設性的解決方案。

據大陸商務部26日晚間消息，王文濤表示，關於安世半導體問題，造成當前全球半導體產供鏈混亂的源頭和責任在荷蘭方面。中國政府始終本著負責任的態度，及時採取切實措施，努力維護和恢復全球半導體產供鏈穩定。

他強調，近期，荷方宣布暫停行政令，向妥善解決問題邁出了一小步，但是荷方對企業的不當行政和司法干預仍未取消，全球半導體產供鏈尚未恢復正常，依然面臨較大不確定性。

王文濤表示，希望歐方發揮積極作用，敦促荷蘭政府盡快提出建設性的解決方案，為企業開展內部協商創造有利條件。

據大陸商務部消息，謝夫喬維奇表示，感謝中國商務部為推動解決安世半導體問題所作的巨大努力，避免了全球半導體產供鏈爆發危機。目前，安世半導體問題尚未得到徹底解決，歐方願與中方一道，致力於推動局勢進一步降溫。

文中並稱，雙方一致同意，企業是解決安世半導體問題的主體，將共同敦促安世荷蘭與安世中國盡快開展建設性溝通，找到長期解決方案，盡快恢復全球半導體產供鏈的暢通與穩定。