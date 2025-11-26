快訊

「直美」醫師確定失業！特管辦法修法 衛福部與40醫界團體達成2大共識

超出預料！「北捷踹嬤」罰金比較高 Fumi阿姨為裁定書「1動詞」提申訴

香港大火疑人禍？工人竹棚架旁吸菸畫面瘋傳 網怒罵：沒安全意識

又一經濟支柱跨了？大陸這關鍵數據多年來首見萎縮 外媒指習政策釀禍

經濟日報／ 編譯林文彬／綜合外電
圖為中國國家主席習近平。路透
圖為中國國家主席習近平。路透

中國大陸已連續兩個月公布投資下滑，是數十年來頭一遭。英國金融時報（FT）報導，中國大陸投資意外下滑，顯示國家主席習近平打擊產業過度競爭的行動可能已影響經濟，這個全球第二大經濟體將更難達到成長目標。

本月出爐的官方數據顯示，中國大陸今年截至10月固定資產投資減少1.7%，延續1至9月下滑0.5%的頹勢。如果排除2020年新冠疫情爆發初期，這是中國大陸近數十年來頭一次公布固定資產投資下滑。

中國大陸未公布獨立單月固定資產投資比較數據，但從今年來下降速度來看，10月固定資產投資可能比去年同月下滑11%。FT分析則顯示，中國大陸31個省級行政區有三分之一1至10月固定資產投資下滑，1至5月的這個數字只有三個。

習近平已多次就高科技和綠能等產業價格戰發出警告，北京當局把這稱為「內捲」，外界普遍認為這個問題與產能過剩有關。儘管固定資產投資數據品質一直受到質疑，一些分析師認為技術性調整可能嚴重影響10月統計，固定資產投資大幅下滑仍可能影響中國大陸經濟成長。

ING大中華區首席經濟學家宋林說：「與許多中國大陸企業交談後發現這些業者投資很謹慎，北京當局今年中開始談論反內捲措施以來，公部門可能也比過去來得審慎。」

高盛分析師估計，固定資產投資約六成降幅來自「先前高估數據的統計修正」，北京當局「反內捲」政策、房地產市場降溫及基礎建設相關財政支出減速，能解釋約四成降幅。投資下滑將推升地方政府發掘替代成長來源的壓力，尤其是在不動產價格下跌的情況下。

中國大陸經濟其他領域也步履蹣跚，10月以美元計算總出口意外下滑，零售銷售成長2.9%，成長率是一年多來最低。經濟學家認為，基於第1和第2季經濟擴張速度超標，北京當局今年可望達成國內生產毛額（GDP）成長「5%左右」的目標，但未來幾年將面臨挑戰。

高盛首席中國經濟學家閃輝表示，基於明年前景充滿挑戰，中國大陸決策官員不排除略為調降2026年經濟成長目標至「4.5%以上」。不過，閃輝認為中國大陸較可能維持經濟成長目標在「5%左右」，並在下月中央經濟工作會議上決定進一步鬆綁政策。

資產 習近平 科技業 綠能

延伸閱讀

紐時：中日互不退讓 川普享受「左右逢源」地位

川普習近平明年有望面對面會晤4次！美財長：將為雙邊關係帶來穩定

美財長證實川普主動致電習近平 重申美對台立場不變

川普稱與中日領導人有「良好對話」 讚高市聰明、強勢

相關新聞

又一經濟支柱跨了？大陸這關鍵數據多年來首見萎縮 外媒指習政策釀禍

中國大陸已連續兩個月公布投資下滑，是數十年來頭一遭。英國金融時報（FT）報導，中國大陸投資意外下滑，顯示國家主席習近平打...

王文濤視訊會歐貿易執委：荷未解除干預 全球半導體供應鏈仍存不確定

儘管荷蘭政府宣布暫停對安世半導體的干預，其母公司聞泰科技仍強調事件尚未解決，安世控制權問題仍存。26日，大陸商務部長王文...

王文濤會見歐盟貿易專員 指荷方不當行政和司法干預仍未取消

大陸商務部部長王文濤與歐盟執委會貿易和經濟安全委員謝夫喬維奇（Maros Sefcovic）26日舉行視訊會談，就安世半...

市場瘋猜測…網傳特斯拉美廠去中化 副總裁：原產國非排除標準

近日盛傳特斯拉（Tesla）決定美國生產的電動汽車將停用中國供應商的零組件，特斯拉全球副總裁陶琳今天表示，特斯拉全球生產...

大陸明年製發啟用「解放軍預備役人員證」 加強維穩備戰

新華社26日報導，經中共中央軍委批准，中共全軍從明年3月1日起，製發啟用「解放軍預備役人員證」。中央軍委會辦公室發出通知...

陸「最嚴」行動電源新規傳明年實施 估成本增3成、近7成產能退出市場

陸媒報導，大陸預計明年實施新的行動電源（充電寶）安全標準。業內人士估算，為全面滿足新標準要求，企業在研發、生產工藝改造和...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。