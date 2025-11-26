市場瘋猜測…網傳特斯拉美廠去中化 副總裁：原產國非排除標準

快訊

中央社／ 台北26日電
近日盛傳特斯拉（Tesla）決定美國生產的電動汽車將停用中國供應商的零組件，特斯拉全球副總裁陶琳今天表示，特斯拉全球生產基地供應商選擇標準嚴格客觀，「供應商的原產國或地理來源不構成排除性標準」。

陶琳26日在微博發文稱，無論是美國、中國還是歐洲，特斯拉全球各生產基地的供應商選擇都採用同樣嚴格、客觀的標準，完全基於品質、總成本、技術能力成熟度以及長期供貨連續性。「供應商的原產國或地理來源不構成排除性標準」。

她還引述特斯拉中國發布的影片提到，特斯拉上海超級工廠生產的每一輛Model 3和煥新Model Y，超過95%的零件都產自中國。

陶琳說，中國國內消費者可以用全球最低的價格買到Model 3/Y，要歸功於上海超級工廠的「中國智造」。很驕傲能和中國本土的400多家供應鏈夥伴們一起，追求最好的品質、最高的效率和最優的成本，為國內、亞太和歐洲市場的數百萬使用者打造最棒的產品；也很榮幸他們已經把其中60多家供應商引入特斯拉的全球採購體系，助力大家走向更廣闊的世界舞台。

陸媒每日經濟新聞今天報導，此前有消息稱，特斯拉計畫在未來一兩年內將其美國製造電動車的中國零部件全部替換，引發了市場關於其供應鏈策略出現「區域差異化」的猜測。

報導引述一名特斯拉中國工作人員稱，陶琳今天的表態正是對上述傳聞的直接否認。

