中共20屆四中後 大陸公布首個促消費政策文件

中央社／ 台北26日電

中國工信部等6個部門日前聯合印發促消費方案，並在今天公布，涵蓋幼兒、老人、學生、汽車、休閒、低空經濟等多個領域，初步目標是2027年形成3個「兆級消費領域」和10個「千億級消費熱點」。這是中共20屆四中全會以來印發的首個「促消費」政策文件。

新華社報導，這項名為「關於增強消費品供需適配性進一步促進消費的實施方案」的文件，是由中國工信部、國家發改委、商務部、文旅部、中國人民銀行、市監總局等6個部門聯合印發，旨在以消費升級引領產業升級，以優質供給更好滿足多元需求，實現供需更高水準動態平衡。

這項方案提出的目標為，2027年中國消費品供給結構明顯優化，形成3個「兆級消費領域」和10個「千億級消費熱點」，打造一批「富有文化內涵、享譽全球」的高品質消費品；到2030年，「供給與消費良性互動、相互促進的高質量發展格局」基本形成，消費對經濟成長的貢獻率穩步提升。

根據報導，這項方案部署了5方面19項重點任務。一是拓展增量，加速新技術新模式創新應用；二是深挖存量，擴大特色和新型產品供給；三是細分市場，精準匹配不同人群需求；四是場景賦能，培育消費新場景新業態；五是優化環境，營造良好發展環境。

方案說，中國工信部將會同相關部門做好方案宣導貫徹工作，強化協同聯動，指導各地區和行業協會抓好貫徹落實，持續打造消費「新產品、新場景、新熱點」，進一步促進釋放消費潛力。

至於19項重點任務，根據報導，方案提到要豐富嬰童產品供給。推動嬰童產品精細化、品質化、智慧化發展，大力推廣餵養護理類、出行裝備類、戶外運動類、教育玩耍類產品。

同時要優化「適老化產品」供給。加強適老化產品研發設計，重點開發應用養老服務機器人、多功能護理床、健康監測設備等急需產品。面向老年人品質生活需要，推出兼具舒適性、功能性和時尚性的老年鞋服產品，適合老年人咀嚼吞嚥和營養吸收的食品，功能型產品等。

此外，要積極發展寵物周邊、動漫、潮服潮玩等興趣消費產品；在嚴控風險、確保安全的前提下，有序擴大低空旅遊、航空運動、私人飛行、消費級無人機等低空消費供給；拓展汽車改裝、房車露營、汽車賽事等「後市場」消費，促進汽車租賃高品質發展；支持企業創新設計文創產品、動漫周邊商品等，發展品牌授權。

同時要加強優質學生用品供給，研發設計具有保護視力、肩頸、脊椎等功能的書寫工具，推廣個性化、模組化組合學習套裝，支持「傳統文具+智慧軟硬體」融合，加快開發電子白板等產品。

