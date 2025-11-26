大陸明年製發啟用「解放軍預備役人員證」 加強維穩備戰

新華社26日報導，經中共中央軍委批准，中共全軍從明年3月1日起，製發啟用「解放軍預備役人員證」。中央軍委會辦公室發出通知，要求各級高度重視證件發放工作，嚴密組織實施，嚴格依照規定辦理。

報導稱，預備役人員證為本芯證件式樣，具有較高的防偽性和通識度，是證明預備役人員身份的有效證件，證件號碼為系統生成的唯一身分號碼，發給《預備役人員法》頒布施行後，在解放軍依法服預備役的預備役軍官、預備役軍士和預備役兵。「解放軍預備役軍官證」即行廢止。

報導提及，製發新證有三大效用，首先為核心價值最佳化管理效率。先前預備役人員證件種類雜、管理亂，不利於資訊分享與調度。新證件憑藉統一編號實現資訊化管理，可對預備役人員進行全生命週期動態跟蹤，能助力軍隊實現預備役人員的精準管理與快速徵召，大幅提升國防動員的效率。

其次是為保障合法權益。該證件明確了預備役人員的法定身份，持證人員可依法享有交通出行、醫療服務等領域的優先優待政策。這項舉措把對預備役人員的關懷落實處，切實增強了他們的歸屬感與榮譽感。

最後是順暢執行任務。在預備役人員參與戰備訓練、搶險救災、維穩處突等任務時，統一證件能快速完成身分識別，有效提升跨部門、跨區域的協同配合效率，讓任務執行更順暢。

報導稱，這次預備役人員證的統一製發，是對《中華人民共和國預備役人員法》精神的進一步落實，也是預備役部隊向專業化、規範化轉型的重要體現，「中央軍委會辦公室也特別下發通知，要求各級重視證件發放工作，嚴密組織實施，嚴格依規定辦理，確保這項工作順利推進。」