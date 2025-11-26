快訊

搶便宜！好市多黑色購物周Day 4優惠再加碼 這款除濕機現折3400元

日職／成績爛遭砍薪6000萬！ 戶鄉翔征發誓：明年要好好表現

投資低於日韓？台美貿易協議新內容曝光 傳允諾「協助培訓美國勞工」

聽新聞
0:00 / 0:00

大陸明年製發啟用「解放軍預備役人員證」 加強維穩備戰

聯合報／ 記者賴錦宏／即時報導
大陸明年製發啟用「解放軍預備役人員證」，聲稱要加強維穩備戰。圖／百度百家
大陸明年製發啟用「解放軍預備役人員證」，聲稱要加強維穩備戰。圖／百度百家

新華社26日報導，經中共中央軍委批准，中共全軍從明年3月1日起，製發啟用「解放軍預備役人員證」。中央軍委會辦公室發出通知，要求各級高度重視證件發放工作，嚴密組織實施，嚴格依照規定辦理。

報導稱，預備役人員證為本芯證件式樣，具有較高的防偽性和通識度，是證明預備役人員身份的有效證件，證件號碼為系統生成的唯一身分號碼，發給《預備役人員法》頒布施行後，在解放軍依法服預備役的預備役軍官、預備役軍士和預備役兵。「解放軍預備役軍官證」即行廢止。

報導提及，製發新證有三大效用，首先為核心價值最佳化管理效率。先前預備役人員證件種類雜、管理亂，不利於資訊分享與調度。新證件憑藉統一編號實現資訊化管理，可對預備役人員進行全生命週期動態跟蹤，能助力軍隊實現預備役人員的精準管理與快速徵召，大幅提升國防動員的效率。

其次是為保障合法權益。該證件明確了預備役人員的法定身份，持證人員可依法享有交通出行、醫療服務等領域的優先優待政策。這項舉措把對預備役人員的關懷落實處，切實增強了他們的歸屬感與榮譽感。

最後是順暢執行任務。在預備役人員參與戰備訓練、搶險救災、維穩處突等任務時，統一證件能快速完成身分識別，有效提升跨部門、跨區域的協同配合效率，讓任務執行更順暢。

報導稱，這次預備役人員證的統一製發，是對《中華人民共和國預備役人員法》精神的進一步落實，也是預備役部隊向專業化、規範化轉型的重要體現，「中央軍委會辦公室也特別下發通知，要求各級重視證件發放工作，嚴密組織實施，嚴格依規定辦理，確保這項工作順利推進。」

解放軍 中央軍委

延伸閱讀

范冰冰奪金馬獎影后引熱議 陸國台辦僅用「2句話」表達立場

大陸90後天才少年「稚暉君」彭志輝 當選上緯新材董事長

近年最大招募！55人搶16名額 台東森林護管員甄試本周登場

印度人「輪椅黨」現身杭州機場 引發大陸網友抨擊

相關新聞

大陸90後天才少年「稚暉君」彭志輝 當選上緯新材董事長

大陸科創板「20倍牛股」上緯新材25日晚間發布公告，公司第4屆董事會第1次會議於25日召開，選舉彭志輝為董事長，任期至第...

黃仁勳助他攢下2,800億元身家！欣興和臻鼎有機會分食商機

今年5月，輝達（Nvidia）執行長黃仁勳在台灣宴請供應鏈夥伴，現場除了台積電（2330）與鴻海（2317）董事長等科技...

身價千億也要省？CEO陪妻賣舊手機 網讚：懂過日子的富豪

現年44歲、擁有42億美元(約1317億台幣)資產的中國大陸理想汽車創辦人李想，近日因陪妻子王蕾親赴二手回收店賣舊手機受到關注。影片中，兩人戴上黑色口罩、身著外套，並未帶助理或保鑣，安靜地等待工作人員處理回收事宜，低調作風引起網友熱議。

大陸明年製發啟用「解放軍預備役人員證」 加強維穩備戰

新華社26日報導，經中共中央軍委批准，中共全軍從明年3月1日起，製發啟用「解放軍預備役人員證」。中央軍委會辦公室發出通知...

陸「最嚴」行動電源新規傳明年實施 估成本增3成、近7成產能退出市場

陸媒報導，大陸預計明年實施新的行動電源（充電寶）安全標準。業內人士估算，為全面滿足新標準要求，企業在研發、生產工藝改造和...

在陸食品企業「三隻松鼠」工作須取名「鼠某某」 引發貶低員工質疑

大陸零食品牌「三隻松鼠」被爆員工入職要改「鼠」姓的小名，必稱「鼠某某」，引發企業文化過度侵犯員工個人權利、甚至矮化貶低員...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。