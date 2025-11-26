陸「最嚴」行動電源新規傳明年實施 估成本增3成、近7成產能退出市場

陸媒報導，大陸預計明年實施新的行動電源（充電寶）安全標準。業內人士估算，為全面滿足新標準要求，企業在研發、生產工藝改造和認證檢測等方面的新增投入，將導致行動電源整體製造成本上升約30%，成本上漲將不可避免地傳導至終端零售價格。

《藍鯨新聞》25日報導，大陸工信部已於10、11月多次組織召開《移動電源安全技術規範》徵求意見稿研討會。新規標準較過去更為嚴格，原來規定必須有3C認證的規定將失效，但「已獲3C認證的產品以後仍可攜帶登機，緩衝期半年。」

《移動電源安全技術規範》（徵求意見稿）顯示，與舊標準相比，新國標在整機、線路板和電芯三大技術領域提出了數十項嚴苛改進。

與會企業負責人稱，這次制定的標準非常嚴格，許多工廠難以達到。經過3、4輪研討會，目前標準已基本定稿，預計12月公示，2026年2月正式發布，同年6月起實施。新規落地後，原有3C認證規定將全面失效。該名負責人預計，新規實施後，預計將有近7成現有產能因無法滿足新標技術要求，將被迫退出行動電源市場。

在整機層面，新規改變了過去僅標註品牌方的做法，明確要求外殼必須標註「建議使用壽命」與代工廠全稱，提升資訊透明度；線路板方面，強制要求配備LCD螢幕或聯網App，可即時顯示電池健康度、使用次數等關鍵參數。

另外，在最為核心的電芯部分，新國標引入了多項強化安全測試，包括更為嚴苛的針刺測試、將熱濫用測試條件從130 ℃、30分鐘，提升至135 ℃、60分鐘，並將過充電測試電壓提高至規定電壓的1.4倍，旨在從源頭抑制熱失控風險。

知情人士透露，過去半年中，行動電源行業共發生700多起安全事故，對居民生活及航空運輸等領域造成顯著影響。該人士還稱，針對目前市面上已獲新3C認證的流通產品，將設置半年緩衝期，供企業清理庫存。

相關資料顯示，近年來行動電源自燃、爆炸事件頻發，僅2024年中國大陸境內航班，就發生37起移動電源自燃事件，其中81%涉及未獲3C認證的劣質產品。密閉機艙內的安全隱患，已成為公共安全焦點。

業內人士表示，安克創新已與寧德時代達成合作，聯合研發符合新國標的高標準電芯。與此同時，供應鏈上游的 ATL、比亞迪、欣旺達、馬拉松等電芯廠商，已有部分產品率先進行新安規測試，部分型號已通過新版安規測試。