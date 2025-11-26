快訊

「台灣有事」惡化中日關係 高市：透過對話建立良好關係「是我的責任」

天氣轉涼…信義區女生清一色「三件套」 網認證：80%都穿這樣

台積電向智財法院聲請定暫時狀態處分 禁羅唯仁與英特爾有進一步動作

聽新聞
0:00 / 0:00

在陸食品企業「三隻松鼠」工作須取名「鼠某某」 引發貶低員工質疑

聯合報／ 記者賴錦宏／即時報導
大陸零食品牌三隻松鼠被爆員工入職要改「鼠」姓，必稱「鼠某某」的小名，引發企業文化過度侵犯員工個人權利、甚至矮化貶低員工的批評。（微博照片）
大陸零食品牌三隻松鼠被爆員工入職要改「鼠」姓，必稱「鼠某某」的小名，引發企業文化過度侵犯員工個人權利、甚至矮化貶低員工的批評。（微博照片）

大陸零食品牌「三隻松鼠」被爆員工入職要改「鼠」姓的小名，必稱「鼠某某」，引發企業文化過度侵犯員工個人權利、甚至矮化貶低員工的批評。據悉，該公司老板叫「松鼠老爹」，老板娘叫「松鼠老母」，而黨支部副書記叫「鼠妖孽」。

有網友在微博等社交平台爆料，入職三隻松鼠就會「失去姓名」，因為所有員工都需把名字改成「鼠某某」。爆料者公布了1場分銷會上，帶「鼠」字前綴的名牌，例如「鼠安橋」、「鼠思卓」等，CEO和老闆娘則自稱鼠老爹、鼠老母。網民還公開了全員以「鼠」字開頭命名的公司黨委名單截圖，相關內容迅速在社交平台發酵。

三隻松鼠回應，「鼠名」是非強制性企業文化，僅用於內部工作場景。 陸媒澎湃新聞25日發評論稱，雖並非強制，但是職場打工人都明白，當別人都有了「鼠某某」的花名，使用本名的你就會成為另類，為了不成為「顯眼包」，也為了融入公司，改名的「真實意願」也就難以被看到了。

另據新浪科技BUG報導，三隻松鼠淘寶旗艦店客服表示，如果員工不願意取鼠名，可能沒法入職。

三隻松鼠在社交媒體上也都以「鼠」自稱。公司微博在11月12日發帖稱：「鼠鼠們辦公的地方叫鼠窩，鼠鼠們用的辦公軟件叫飛鼠，鼠鼠們玩樂的地方叫松鼠小鎮，每一個鼠鼠都有自己的鼠名，鼠鼠們向前衝！」

這條微博也打上了「三隻松鼠的企業文化」標籤。該公司官網也顯示，辦公樓被命名為「松鼠窩」，培訓室是「松鼠洗腦院」，健身房則直接命名為「松鼠嘿咻館」。

這並非三隻松鼠「鼠名」文化首次引發爭議。據中國青年網，本月就有消費者在社交平台發帖稱，在申請退貨時，發現商家退貨收件人名為「退貨鼠」。該消費者質疑這名稱諧音「退貨死」存有惡意。公司同樣以「企業文化」為由回應，稱內部還有「發貨鼠」、「客服鼠」等花名，「退貨鼠」並非辱罵消費者。

在大陸，取花名（綽號）是很多網路公司的企業文化。有律師表示，若企業在推行「花名文化」時未採取強制手段，且未侵犯員工姓名權等人格權利，通常是合法的；但若強制執行，則可能侵犯員工的人格尊嚴。

三隻松鼠被爆員工入職要改「鼠」姓，必稱「鼠某某」的小名。例如該公司老板叫松鼠老爹，老板娘叫松鼠老母，而黨支部副書記叫「鼠妖孽」。（微博照片）
三隻松鼠被爆員工入職要改「鼠」姓，必稱「鼠某某」的小名。例如該公司老板叫松鼠老爹，老板娘叫松鼠老母，而黨支部副書記叫「鼠妖孽」。（微博照片）

松鼠 社交 消費者

延伸閱讀

范冰冰奪金馬獎影后引熱議 陸國台辦僅用「2句話」表達立場

微博熱搜羅志祥是經紀人小孩的父親 小霜PO親子鑑定報告證明親屬關係

獨／桃竹快速道路CCTV大當機 光纖遭人為破壞修要40萬

范冰冰奪金馬影后疑遭打壓！微博全面噤聲、刪文　張鈞甯低調祝賀

相關新聞

大陸90後天才少年「稚暉君」彭志輝 當選上緯新材董事長

大陸科創板「20倍牛股」上緯新材25日晚間發布公告，公司第4屆董事會第1次會議於25日召開，選舉彭志輝為董事長，任期至第...

黃仁勳助他攢下2,800億元身家！欣興和臻鼎有機會分食商機

今年5月，輝達（Nvidia）執行長黃仁勳在台灣宴請供應鏈夥伴，現場除了台積電（2330）與鴻海（2317）董事長等科技...

身價千億也要省？CEO陪妻賣舊手機 網讚：懂過日子的富豪

現年44歲、擁有42億美元(約1317億台幣)資產的中國大陸理想汽車創辦人李想，近日因陪妻子王蕾親赴二手回收店賣舊手機受到關注。影片中，兩人戴上黑色口罩、身著外套，並未帶助理或保鑣，安靜地等待工作人員處理回收事宜，低調作風引起網友熱議。

在陸食品企業「三隻松鼠」工作須取名「鼠某某」 引發貶低員工質疑

大陸零食品牌「三隻松鼠」被爆員工入職要改「鼠」姓的小名，必稱「鼠某某」，引發企業文化過度侵犯員工個人權利、甚至矮化貶低員...

美農業部長：中國採購美大豆 最快本周簽署

美國農業部長羅林斯25日透露，美國政府預計在未來兩周內宣布農民援助計畫，以及一項中國採購美國大豆的協議，並稱北京可能在「...

鞏固能源合作夥伴關係 中擬擴大進口俄石油、煤炭

中美元首24日舉行「川習通話」之際，中俄關係也在強化。25日於北京舉行的中俄能源商務論壇上，中國國家主席習近平、俄羅斯總...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。