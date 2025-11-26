在陸食品企業「三隻松鼠」工作須取名「鼠某某」 引發貶低員工質疑

大陸零食品牌「三隻松鼠」被爆員工入職要改「鼠」姓的小名，必稱「鼠某某」，引發企業文化過度侵犯員工個人權利、甚至矮化貶低員工的批評。據悉，該公司老板叫「松鼠老爹」，老板娘叫「松鼠老母」，而黨支部副書記叫「鼠妖孽」。

有網友在微博等社交平台爆料，入職三隻松鼠就會「失去姓名」，因為所有員工都需把名字改成「鼠某某」。爆料者公布了1場分銷會上，帶「鼠」字前綴的名牌，例如「鼠安橋」、「鼠思卓」等，CEO和老闆娘則自稱鼠老爹、鼠老母。網民還公開了全員以「鼠」字開頭命名的公司黨委名單截圖，相關內容迅速在社交平台發酵。

三隻松鼠回應，「鼠名」是非強制性企業文化，僅用於內部工作場景。 陸媒澎湃新聞25日發評論稱，雖並非強制，但是職場打工人都明白，當別人都有了「鼠某某」的花名，使用本名的你就會成為另類，為了不成為「顯眼包」，也為了融入公司，改名的「真實意願」也就難以被看到了。

另據新浪科技BUG報導，三隻松鼠淘寶旗艦店客服表示，如果員工不願意取鼠名，可能沒法入職。

三隻松鼠在社交媒體上也都以「鼠」自稱。公司微博在11月12日發帖稱：「鼠鼠們辦公的地方叫鼠窩，鼠鼠們用的辦公軟件叫飛鼠，鼠鼠們玩樂的地方叫松鼠小鎮，每一個鼠鼠都有自己的鼠名，鼠鼠們向前衝！」

這條微博也打上了「三隻松鼠的企業文化」標籤。該公司官網也顯示，辦公樓被命名為「松鼠窩」，培訓室是「松鼠洗腦院」，健身房則直接命名為「松鼠嘿咻館」。

這並非三隻松鼠「鼠名」文化首次引發爭議。據中國青年網，本月就有消費者在社交平台發帖稱，在申請退貨時，發現商家退貨收件人名為「退貨鼠」。該消費者質疑這名稱諧音「退貨死」存有惡意。公司同樣以「企業文化」為由回應，稱內部還有「發貨鼠」、「客服鼠」等花名，「退貨鼠」並非辱罵消費者。