瑞幸咖啡進軍台灣市場 專家：罐裝咖啡受影響最大

大陸最強連鎖咖啡「瑞幸咖啡」（Luckin Coffee）即將來台，首店就在南京東路三段。社團法人台灣服務業發展協會總顧問李培芬26日分析，瑞幸咖啡在大陸靠「補貼」拿下大陸市場，來到台灣後潛在對手是超商咖啡，「以超商平均單價落在40到45元來看，瑞幸咖啡至少要賣30元才能吸引消費者」，因此她認為瑞幸咖啡會在台灣咖啡市場泛起漣漪，但後續有待觀察，反倒是罐裝咖啡市場恐會受波及。

李培芬指出，台灣本土連鎖路易莎，以及長期深耕的星巴克，在各價格區間相當穩定，「瑞幸咖啡在大陸透過大量補貼，推出人民幣9.9元（新台幣40元）咖啡，且主打到店快取與外送，因此與平價外帶輕食起家的路易莎，以及強調「第三空間」的星巴克，消費族群是完全不同。

至於瑞幸咖啡選址在南京復興商圈考量，李培芬認為，商圈內剛好有慶城街，是近年台北年輕消費者的熱門聚集地，尤其有特色餐酒館與快速消費型美食商場，特別吸引小資族與年輕女性客群，「這些族群接受新事物比較大」。

然而李培芬指出，儘管這次瑞幸咖啡進軍台灣，是台灣代理商「順昱控股」，但作為大陸品牌，瑞幸進軍台灣也可能引發部分消費者的情緒與政治考量。