萬科債券大跌 投資者憂爆雷風險

大陸地產股萬科債星期三（11月26日）延續前一天跌勢，「21萬科04」跌幅超過20%盤中臨停，「21萬科06」和「23萬科01」跌超12%。市場認為，在國資股東收緊放貸條款情況下，萬科可能面臨更嚴重危機。

本周，萬科在信貸市場遭遇重挫。萬科2027年到期的美元債繼星期二（11月25日）跌幅創紀錄，公司的3.975%債券每1美元跌12美分，至43.5美分，這將是該債券2017年11月發行以來的最大單日跌幅。星期三早盤繼續下跌，最新交投於不足44美分的困境水平，為今年1月以來最低。

萬科的境內債也同步走弱。「21萬科04」跌超20%盤中臨停，「21萬科06」和「23萬科01」跌超12%，「22萬科02」跌近12%，「21萬科02」跌超7%。

11月11日，萬科宣布將獲得深鐵集團不超過16.66億元（人民幣，下同）借款。含本次借款，深鐵集團已累計向萬科提供借款超過300億元，其中未提供抵押、質押擔保措施的借款合同金額約220億元。此次借款落地後，萬科向深鐵集團的借款總金額，已經接近了後者深鐵要求提供擔保的金額上限。

深鐵集團月初表示要求萬科或旗下子公司提供它們擁有的合法經營房地產、固定資產、存貨、在建工程或股票、非上市公司股權等作為擔保物，被市場視為收緊對萬科的借貸條件。過去一個月，萬科2027年到期的債券已累計下跌逾40%，顯示投資者愈發擔心該公司將在未來數月如何應對一大批即將到期的債務。

彭博計算，截至明年6月底，萬科將有約134億元人民幣的境內債到期或觸發回售選擇。這遠高於萬科根據最新協議、仍可從深圳地鐵獲得的未動用貸款額度。

此外，萬科下個月將面臨直接考驗，兩隻境內債即將到期：一筆20億元人民幣債券和一筆37億元人民幣債券將分別於12月15日和12月28日到期。

若公司提議展期這兩筆債券，或將面臨爭取債權人支持的巨大挑戰。根據發行文件，任何展期提案都需至少90%的單筆票據持有人投票贊成。