快訊

身價千億也要省？CEO陪妻賣舊手機 網讚：懂過日子的富豪

CPB／前富邦悍將王詩聰獲長沙隊選秀指名 林益全和曹錦輝未出現

金唱片明年1月登大巨蛋 首波超強陣容曝光！IVE、ENHYPEN都來了

萬科債券大跌 投資者憂爆雷風險

聯合報／ 記者賴錦宏/即時報導
中國大陸房地產企業萬科集團位於上海的辦公大樓。（中新社）
中國大陸房地產企業萬科集團位於上海的辦公大樓。（中新社）

大陸地產股萬科債星期三（11月26日）延續前一天跌勢，「21萬科04」跌幅超過20%盤中臨停，「21萬科06」和「23萬科01」跌超12%。市場認為，在國資股東收緊放貸條款情況下，萬科可能面臨更嚴重危機。

本周，萬科在信貸市場遭遇重挫。萬科2027年到期的美元債繼星期二（11月25日）跌幅創紀錄，公司的3.975%債券每1美元跌12美分，至43.5美分，這將是該債券2017年11月發行以來的最大單日跌幅。星期三早盤繼續下跌，最新交投於不足44美分的困境水平，為今年1月以來最低。

萬科的境內債也同步走弱。「21萬科04」跌超20%盤中臨停，「21萬科06」和「23萬科01」跌超12%，「22萬科02」跌近12%，「21萬科02」跌超7%。

11月11日，萬科宣布將獲得深鐵集團不超過16.66億元（人民幣，下同）借款。含本次借款，深鐵集團已累計向萬科提供借款超過300億元，其中未提供抵押、質押擔保措施的借款合同金額約220億元。此次借款落地後，萬科向深鐵集團的借款總金額，已經接近了後者深鐵要求提供擔保的金額上限。

深鐵集團月初表示要求萬科或旗下子公司提供它們擁有的合法經營房地產、固定資產、存貨、在建工程或股票、非上市公司股權等作為擔保物，被市場視為收緊對萬科的借貸條件。過去一個月，萬科2027年到期的債券已累計下跌逾40%，顯示投資者愈發擔心該公司將在未來數月如何應對一大批即將到期的債務。

彭博計算，截至明年6月底，萬科將有約134億元人民幣的境內債到期或觸發回售選擇。這遠高於萬科根據最新協議、仍可從深圳地鐵獲得的未動用貸款額度。

此外，萬科下個月將面臨直接考驗，兩隻境內債即將到期：一筆20億元人民幣債券和一筆37億元人民幣債券將分別於12月15日和12月28日到期。

若公司提議展期這兩筆債券，或將面臨爭取債權人支持的巨大挑戰。根據發行文件，任何展期提案都需至少90%的單筆票據持有人投票贊成。

人民幣 深圳 投票

延伸閱讀

降息不等於長天期美債ETF就會噴？資深分析師點破投資人最大誤會

Fed降息機率八成！資金大逃股、狂湧債券ETF…00982B、00957B三月報酬衝上5％

櫃買前進WFE 報佳音

股市高漲之際 非投等債三個優勢 吸引投資人戰術性加碼

相關新聞

大陸90後天才少年「稚暉君」彭志輝 當選上緯新材董事長

大陸科創板「20倍牛股」上緯新材25日晚間發布公告，公司第4屆董事會第1次會議於25日召開，選舉彭志輝為董事長，任期至第...

黃仁勳助他攢下2,800億元身家！欣興和臻鼎有機會分食商機

今年5月，輝達（Nvidia）執行長黃仁勳在台灣宴請供應鏈夥伴，現場除了台積電（2330）與鴻海（2317）董事長等科技...

身價千億也要省？CEO陪妻賣舊手機 網讚：懂過日子的富豪

現年44歲、擁有42億美元(約1317億台幣)資產的中國大陸理想汽車創辦人李想，近日因陪妻子王蕾親赴二手回收店賣舊手機受到關注。影片中，兩人戴上黑色口罩、身著外套，並未帶助理或保鑣，安靜地等待工作人員處理回收事宜，低調作風引起網友熱議。

開源AI大戰 大陸下載量首度超車美國

中國大陸在全球「開放式」人工智慧（AI）模型市場上已超越美國，在這項關鍵技術應用方面搶得全球主導優勢。

瑞幸咖啡進軍台灣市場 專家：罐裝咖啡受影響最大

大陸最強連鎖咖啡「瑞幸咖啡」（Luckin Coffee）即將來台，首店就在南京東路三段。社團法人台灣服務業發展協會總顧...

萬科債券大跌 投資者憂爆雷風險

大陸地產股萬科債星期三（11月26日）延續前一天跌勢，「21萬科04」跌幅超過20%盤中臨停，「21萬科06」和「23萬...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。