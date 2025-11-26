大陸90後天才少年「稚暉君」彭志輝 當選上緯新材董事長

快訊

聯合報／ 記者林宸誼／即時報導
大陸科創板「20倍牛股」上緯新材25日晚間發布公告，公司第4屆董事會第1次會議於25日召開，選舉彭志輝為董事長。圖為大陸國務院總理李強今年4月主持的「經濟形勢專家和企業家座談會」中，發言的7個人裡，最受矚目的是智元機器人聯合創始人兼首席技術官彭志輝（前排右一）參加座談會。（圖／截自央視）
大陸科創板「20倍牛股」上緯新材25日晚間發布公告，公司第4屆董事會第1次會議於25日召開，選舉彭志輝為董事長，任期至第4屆董事會任期屆滿之日止。

截至25日收盤，上緯新材年內漲幅超1600%。

同時，董事會同意聘任田華為首席執行官（總經理、CEO），並擔任法定代表人，任期與第4屆董事會相同。此外，還選舉了各專門委員會委員及主任委員，並聘任了聯席首席執行官、首席技術官、首席財務官、董事會秘書等高級管理人員。

上述候選人多來自北京清華、大陸中科院等頂級高校及機構，擁有OPPO、華為、阿里、寒武紀、輝達等知名企業履歷。

據悉，上緯新材這次換屆的背後，是公司控制權的變更。9月下旬，智元恒岳已成為上緯新材新任控股股東，鄧泰華成為實際控制人。至此，智元恒岳對上緯新材的收購在法律程序上已全部完成，現持有上緯新材2.36億股股份，占總股本的58.6%，智元恒岳及一致行動人共計持有2.57億股股份，占總股本的63.6%。

智元機器人成立於2023年，由曾任華為副總裁的鄧泰華，聯合「華為天才少年」彭志輝創立，專注具身智慧領域。彭志輝曾是華為「天才少年」，如今是B站超200萬粉絲的科技UP主，被粉絲稱作「稚暉君」、「野生鋼鐵俠」，也是人形機器人領域「獨角獸」企業智元機器人聯合創始人、總裁兼CTO（首席技術官）。

現年33歲的彭志輝，碩士研究生學歷，電子科技大學通信與信息系統專業，歷任OPPO上海研究院演算法工程師；華為主任工程師；智元創新聯合創始人、總裁、CTO。

今年4月9日，彭志輝以具身智慧龍頭企業「智元機器人」聯合創始人兼首席技術官的身分，參加經濟形勢專家和企業家座談會。

智元機器人成立僅2年已完成9輪融資，估值達人民幣150億元，股東包括騰訊、京東、紅杉中國、比亞迪等產業巨頭。而智元恒岳是由智元機器人關聯公司智元新創及核心團隊共同出資設立的持股平台。

