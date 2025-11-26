黃仁勳助他攢下2,800億元身家！欣興和臻鼎有機會分食商機

快訊

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電
輝達執行長黃仁勳在台灣宴請供應鏈夥伴，勝宏科技創辦人陳濤（站後排最左）也是座上客。本報系資料庫
今年5月，輝達（Nvidia）執行長黃仁勳在台灣宴請供應鏈夥伴，現場除了台積電（2330）與鴻海（2317）董事長等科技大佬，還有一名身穿深色襯衫、鮮少人識的男子，他是對岸勝宏科技的創辦人兼董事長陳濤。

設在中國廣東惠州的勝宏專精印刷電路板（PCB）製造。隨著輝達GPU成為AI革命的引擎，身為關鍵供應商的勝宏今年股價狂飆逾530%，位居MSCI亞太指數表現最亮眼個股，儘管其預估本益比是32，但仍低於許多晶片製造商。

這波漲勢使合計對勝宏持股27%的陳濤與妻子劉春蘭，截至11月25日收盤的總資產達到91億美元（近台幣2,824億元）。根據彭博億萬富豪，其身價已超越波士頓投資公司Pershing Square創辦人Bill Ackman以及黑石集團（Blackstone）總裁Jon Gray。

現年53歲的陳濤退伍後曾任公務員，但一次前往中國大陸經濟改革重心深圳參訪，改變了他的人生軌跡。他毅然辭去鐵飯碗，搬到廣東發展。

1996年，他進入一家台資PCB工廠擔任業務員。意識到電路板的龐大市場需求後，於2003年創辦勝宏科技（最初名為盛華電子），並於2015年在深圳上市。

AllianceBernstein新興市場與中國股票部門投資長John Lin表示，勝宏是那些多年來「低調但實質受益於產業擴張」的企業之一。

早在AI熱潮前，陳濤就成立了HDI事業部，押注高階遊戲顯示卡所需複雜電路板。這個決策後來證明很成功。到2024年，勝宏打進輝達H系列AI加速卡供應鏈，並逐步成為其核心供應商。Aequitas Research的Sumeet Singh估計，該公司60%的海外銷售極可能都來自輝達。

但若地緣政治緊張升高，或勝宏產能不足，輝達有可能轉單其他供應商。新加坡駿利亨德森（Janus Henderson）大中華區股票負責人繆子美指出，競爭者包括台灣的欣興電子（3037）與臻鼎科技（4958）。

繆子美補充：「海外產能至關重要，美中緊張局勢、出口管制，以及美國科技巨擘的供應商多元化要求都是現實問題。」

勝宏也在香港交易所的公告中表示，若貿易限制升高，公司可能面臨供應鏈受限、主要市場准入受阻、客戶關係緊張及市場機會流失等風險。

為因應產能不足的挑戰，勝宏啟動積極的海外擴產策略，今年3月在越南設立新基地，7月為泰國廠增資。根據繆子美分析，這些海外工廠旨在服務對出口敏感的西方客戶，降低中國風險。

勝宏面臨來自對手的競爭，日本Ibiden和台灣欣興也都在東南亞擴產。不過，目前勝宏仍持續享受利潤增長。財報顯示，2025年第1季HDI電路板毛利率達38.8%，遠高於前一年的8.3%。

