華為發布Mate 80系列全新旗艦 支援3D人臉支付

華為25日晚間正式發布華為Mate 80系列全新旗艦，首發搭載鴻蒙6操作系統，並帶來4項創新黑科技：超透亮靈瓏屏、戶外探索模式、無網應急通信及第2代紅楓影像。通過軟硬芯垂直整合，華為稱Mate 80 Pro Max整機性能較上一代提升42%，並且首次支援實時光線追蹤。

在終端設備方面，華為常務董事、終端BG董事長余承東透露，鴻蒙5和鴻蒙6終端設備數已突破2,700萬。

據香港大公文匯網，華為昨日舉行全場景新品發布會，多款重磅新品亮相，包括Mate 80系列與摺疊屏Mate X7。價格方面，Mate 80、Mate 80 Pro、Mate 80 Pro Max的售價由4,699元（人民幣，下同）至8,999元，Mate 80 RS非凡大師定價11,999元起。Mate 80系列將於周五（28日）開售。

Mate X7售價由12999元至17599元，預計12月5日正式發售。

余承東指出，Mate 80 Pro Max首次實現全金屬機身設計突破，結合全新天線技術，解決金屬材質對信號的干擾問題。同時，該系列首發700MHz無網應急通信功能，能在斷網環境下實現最遠13公里通信，穿透力達3層樓深，為災害救援提供關鍵聯絡管道。

此外，華為Mate 80全系支援3D人臉識別，採用ToF技術實現金融級安全認證，已適用於超過150款主流應用，可直接進行3D人臉登錄或支付。該系列手機還可用華為帳號一鍵登錄關聯3D人臉驗證，兼顧便捷與安全。摺疊旗艦Mate X7則搭載新一代玄武水滴鉸鏈，關鍵零件採用超高強度火箭鋼，耐用性進一步提升。

余承東在會上表示，華為Mate 80系列手機首發搭載鴻蒙6操作系統。截至目前，鴻蒙5和鴻蒙6終端設備數突破2,700萬，用戶規模穩步攀升。

余承東表示，鴻蒙設備日均新增10萬個，終端規模保持強勁增長。與此同時，鴻蒙生態已有30萬個應用和元服務，鴻蒙生態迎來關鍵進展，頭部應用正在全面適配，中長尾應用正在加速覆蓋。