身價千億也要省？CEO陪妻賣舊手機 網讚：懂過日子的富豪

現年44歲、擁有42億美元(約台幣1317億)資產的中國大陸理想汽車創辦人李想，近日因陪妻子王蕾親赴二手回收店賣舊手機受到關注。影片中，兩人戴上黑色口罩、身著外套，並未帶助理或保鑣，安靜地等待工作人員處理回收事宜，低調作風引起網友熱議。

相關影片曝光後，不少網友大讚李想「真正接地氣」、生活務實，不因身為上市公司CEO而擺架子；也有人認為此舉「環保又持家」，甚至留言「果然是懂過日子的富豪」。但也有網友質疑，「賣手機還能被拍？是不是刻意營造人設？」

事實上，這並非李想首次因「平民化行為」登上熱搜。根據陸媒報導，半個多月前，有民眾在超市偶遇他與妻子購物。當時李想一手推著購物車、一手用iPhone Air頻繁回覆訊息，模樣相當日常；外界甚至討論他的手機型號，質疑為何不用最新的iPhone 17 Pro Max，後被證實他偏好輕薄手機且「有點懷舊」，家中仍留著未拆封的iPhone 4。

李想的務實作風延伸至企業管理，被視為理想汽車能在新創車企中最先實現獲利的重要原因之一。他曾在央視直播中坦言「2萬元預算都要親自審批」，強調理想從創業初期就因融資困難而必須「把錢花在刀口上」。其市場費用率僅0.6%，遠低於主流車企的2%至3%。

除了商業成就，李想的家庭生活也經常引起外界關注。他與妻子現育有五名子女，夫妻倆時常被拍到逛超市、買家用品，其「樸素行程」讓外界看到這位富豪與眾不同的形象。