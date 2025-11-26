快訊

數據解讀陸客取消行程真相 日本旅遊禁令到底傷到誰？

中國最強連鎖「瑞幸咖啡」12月登台？現場施工照片曝光

廉世彬遭韓籍經紀人長期性騷擾求助身心科 台灣經紀人怒開嗆

聽新聞
0:00 / 0:00

身價千億也要省？CEO陪妻賣舊手機 網讚：懂過日子的富豪

聯合新聞網／ 綜合報導
理想汽車創辦人李想(右)陪妻子賣舊手機引起熱議。圖翻攝自抖音
理想汽車創辦人李想(右)陪妻子賣舊手機引起熱議。圖翻攝自抖音

現年44歲、擁有42億美元(約台幣1317億)資產的中國大陸理想汽車創辦人李想，近日因陪妻子王蕾親赴二手回收店賣舊手機受到關注。影片中，兩人戴上黑色口罩、身著外套，並未帶助理或保鑣，安靜地等待工作人員處理回收事宜，低調作風引起網友熱議。

相關影片曝光後，不少網友大讚李想「真正接地氣」、生活務實，不因身為上市公司CEO而擺架子；也有人認為此舉「環保又持家」，甚至留言「果然是懂過日子的富豪」。但也有網友質疑，「賣手機還能被拍？是不是刻意營造人設？」

事實上，這並非李想首次因「平民化行為」登上熱搜。根據陸媒報導，半個多月前，有民眾在超市偶遇他與妻子購物。當時李想一手推著購物車、一手用iPhone Air頻繁回覆訊息，模樣相當日常；外界甚至討論他的手機型號，質疑為何不用最新的iPhone 17 Pro Max，後被證實他偏好輕薄手機且「有點懷舊」，家中仍留著未拆封的iPhone 4。

李想的務實作風延伸至企業管理，被視為理想汽車能在新創車企中最先實現獲利的重要原因之一。他曾在央視直播中坦言「2萬元預算都要親自審批」，強調理想從創業初期就因融資困難而必須「把錢花在刀口上」。其市場費用率僅0.6%，遠低於主流車企的2%至3%。

除了商業成就，李想的家庭生活也經常引起外界關注。他與妻子現育有五名子女，夫妻倆時常被拍到逛超市、買家用品，其「樸素行程」讓外界看到這位富豪與眾不同的形象。

理想汽車 CEO 手機 資源回收

延伸閱讀

工程師男友年薪300萬生活塞滿工作 女怨「沒溫度」：我只是背景音

郭台銘母親辭世 她曝：郭董事親至孝「步行往返北醫」陪打麻將

身障婦不便入店…NET店員暖心助試衣 逾20萬網友推爆：支持台灣品牌

科技業主管連罹兩癌 醫點出「致命關鍵」：工作壓垮了免疫力

相關新聞

黃仁勳助他攢下2,800億元身家！欣興和臻鼎有機會分食商機

今年5月，輝達（Nvidia）執行長黃仁勳在台灣宴請供應鏈夥伴，現場除了台積電（2330）與鴻海（2317）董事長等科技...

華為發布Mate 80系列全新旗艦 支援3D人臉支付

華為25日晚間正式發布華為Mate 80系列全新旗艦，首發搭載鴻蒙6操作系統，並帶來4項創新黑科技：超透亮靈瓏屏、戶外探...

身價千億也要省？CEO陪妻賣舊手機 網讚：懂過日子的富豪

現年44歲、擁有42億美元(約1317億台幣)資產的中國大陸理想汽車創辦人李想，近日因陪妻子王蕾親赴二手回收店賣舊手機受到關注。影片中，兩人戴上黑色口罩、身著外套，並未帶助理或保鑣，安靜地等待工作人員處理回收事宜，低調作風引起網友熱議。

平陸運河青年樞紐 迎巨無霸閘門

近日，在四川省德陽市，一輛載著長達35公尺、單扇重近千噸的「巨無霸」船閘檢修閘門的超長貨車，緩緩駛出東方水利智慧科技股份...

全球逾千客商 梅州共話產業振興

以「聚全球客商助高質量發展」為主題的第七屆世界客商大會24日在廣東省梅州市舉行，來自全球各地的著名僑領、知名客商、客籍兩...

推進低碳理念 兩岸茶企福安簽約

2025年兩岸（福安）紅茶交流活動25日在福建省寧德福安市舉行，兩岸茶人共敘茶緣，共拓茶業市場。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。