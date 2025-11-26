上海港吞吐量 趨勢向好

上海港和洋山港統計，今年前十個月，上海港集裝箱吞吐量超4600萬標準箱，同比增長6.5%。其中，洋山港集裝箱吞吐量達2384.26萬標準箱，同比增長8.9%，海運「新三樣」貨物（電動汽車、鋰電池、太陽能電池）出口量不斷攀升。

中新社報導，去年上海港成為全球首個年吞吐量超5000萬標準箱的世界大港。對此，有業內人士曾擔心，該港年吞吐量已達高位，後續增長壓力較大。但當前數據顯示，上海港每月集裝箱吞吐量和貨物吞吐量無大幅波動，總體保持增長趨勢。

上海社科院應用經濟研究所副所長湯蘊懿表示，各項數據向好增長體現了上海港綜合實力增強。除了上海洋山四期自動化碼頭等硬件設備持續發力，吸引更多物流流量，一批「航運軟件」創新也為港口功能升級注入動力。

今年9月底上海試點運行了全國海事首個基於區塊鏈底座技術的海運「新三樣」危險貨物申報自動化審批系統，藉助區塊鏈不可篡改、數據透明可追溯等技術特點，為海運危險貨物運輸監管及便利化通關提供新可能。