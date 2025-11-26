看淡美元 高盛：人民幣年底升至6字頭 潛在升幅約2%

美國12月降息尚未明朗，但人民幣匯價未受明顯拖累。高盛預期，美元指數強勢難以持續，大陸或在明年初推出刺激政策，加上人民銀行近期連續開出偏強中間價，料年底前人民幣有機會升破7關口，並將在岸人民幣（CNY）對美元三個月預測由7上調至6.95，潛在升幅約2%。

港媒信報報導，高盛調升人民幣目標價主要基於「看淡美元」與「看好人民幣」。美元方面，近期推動美元走強的避險需求、主要央行財政政策動向及美國公布部分經濟數據，均不足以支撐聯準會延續降息。高盛認為，若全球股市下跌，美股難獨善其身，資金可能自美元資產分散。

高盛指，中美貿易摩擦有緩和跡象，大陸明年初或推刺激措施，並上調未來數年出口預測，認為人民幣被低估，將3個月、6個月及12個月目標價調升至6.95、6.9及6.85。彭博指，摩根士丹利認為大陸正自通縮走向低通膨，中間價取態似在限制貶值壓力，其模型估算合理匯價為6.7。

路透稱，人民幣能保持穩定，部分原因是大陸國有銀行持續在境內外拋售美元、買入人民幣，使美元／人民幣三個月實現波動率維持近十年低位，鼓勵出口商逐步賣出累積約1兆美元的美元存款，降低人民幣長期風險。

路透指，人民幣對其他貨幣並非全面走強，今年以來兌歐元下跌7.7%，兌一籃子貨幣下跌3%。渣打銀行大中華及北亞首席經濟學家丁爽稱，北京當局傾向保持人民幣穩定並逐步升值，有助建立其作為價值儲備工具的信任。