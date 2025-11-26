推進低碳理念 兩岸茶企福安簽約
2025年兩岸（福安）紅茶交流活動25日在福建省寧德福安市舉行，兩岸茶人共敘茶緣，共拓茶業市場。
中新社報導，福安市有「中國紅茶之都」美譽，種茶、製茶、產茶歷史悠久，最早可追溯至1400多年前的隋朝，是久負盛名的「閩紅三大工夫」之首、「坦洋工夫」的發祥地。
活動中，8家台企、協會分別與福安當地企業、協會等簽約。作為簽約企業之一，華文道創（寧德）設計有限公司將攜手台灣永續價值共創協會共同推進農業碳匯標準研究、碳匯茶園輔導、茶品牌推廣、碳匯茶產品研發生產及銷售等。上述公司董事長、台胞林亦奇表示，此次希望將低碳、永續等理念融入產業發展，兩岸攜手共創更清醇茶香。
近年來福安與台灣茶事合作交流頻繁，推出「東方美人」、「兩岸紅」等系列產品獲市場好評。台灣茶葉學會理事長陳右人認為，通過兩岸的交流，可以喚起產、學、研等各界的重視。
