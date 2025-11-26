全球逾千客商 梅州共話產業振興

以「聚全球客商助高質量發展」為主題的第七屆世界客商大會24日在廣東省梅州市舉行，來自全球各地的著名僑領、知名客商、客籍兩院院士、客籍大學校長等共計1200餘人參加。

新華社報導，大會現場舉行了廣東省客屬地區（韶關、河源、惠州、清遠、梅州）招商推介活動和廣東省客屬地區重大項目動工、投產儀式。據統計，大會集中展示了廣東客屬地區100個重大動工、投產項目。

本屆大會還舉辦了全球客商與人力資源產業融合發展交流會、「柚」見梅州—百家旅行社梅州旅遊推介會等活動，進一步加強海內外客商及商會之間聯繫、交流與合作，全面介紹梅州「蘇區+灣區」政策和營商環境，為梅州蘇區加快振興、推動廣東高質量發展凝聚強大合力。

澳門梅州商會會長梁鋼表示，澳門有約10萬的客家鄉親，其所在的商會經常舉辦活動，邀請澳門企業家來到梅州考察，希望未來將更多梅州的產品通過澳門跨境出海到葡語系國家，也希望澳門產品通過多種渠道進入梅州，推動梅州高質量發展。