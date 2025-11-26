人行操作 MLF 放錢4,400億元 連九月加量續作 降準降息預期降低

中國人民銀行（大陸央行）昨（25）日展開人民幣1兆元中期借貸便利（MLF）公開市場操作，期限為一年期。鑒於11月有人民幣9,000億元MLF到期，當月MLF淨投放規模達到人民幣1,000億元（約新台幣4,400億元），為人行連續第九個月對MLF加量續作。

專家指出，未來一段時間，適度寬鬆的貨幣政策雖還有一定實施空間，但邊際效率已經明顯下降。市場應降低對下一步大幅度降準降息的預期。

11月以來，人行兩度展開公開市場買斷式逆回購操作，累計淨投放人民幣5,000億元。綜合來看，MLF與買斷式逆回購兩項政策工具在11月合計釋放中期流動性人民幣6,000億元，與上月淨投放規模持平。

11月和12月是全年工作收官的關鍵時段，外界關注人行會否施行更寬鬆貨幣政策已達成全年經濟目標。財聯社報導，東方金誠宏觀首席分析師王青稱，近期宏觀經濟出現下行波動，當前人行加量續作MLF，持續較大規模向銀行體系注入中期流動性，釋放了數量型政策工具持續加力的信號，顯示貨幣政策延續支持性立場，有助於穩增長、穩預期。

民生銀行首席經濟學家溫彬表示，從人行第3季貨幣政策執行報告來看，重提「跨周期」調節，意味著貨幣政策將兼顧短期穩增長和中長期調結構，在政策發力托底年內經濟增長的同時，力度或「相對審慎」。此外，他也認為「雙降」（降準、降息）時間點或於明年第1季落地。

王青認為，接下來人行會綜合運用買斷式逆回購、MLF兩項政策工具，持續向市場注入中期流動性，也不排除降準可能。