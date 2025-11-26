快訊

賴總統投書華郵：感謝川普、承諾大幅增國防預算

三條河川流域廢棄物調查 一次性免洗塑膠食器最多

外賣大戰、AI 基建投資 阿里上季獲利腰斬 拖累淨利年減53%

經濟日報／ 記者謝守真／綜合報導
阿里巴巴昨（25）日公布截至9月底的2026財年第2季業績，單季營收人民幣2,477億元，年增5%，優於市場預期，但歸屬普通股股東的淨利潤表現不如預期，為人民幣206億元（約新台幣910億元），年減53%。（路透）
阿里巴巴昨（25）日公布截至9月底的2026財年第2季業績，單季營收人民幣2,477億元，年增5%，優於市場預期，但歸屬普通股股東的淨利潤表現不如預期，為人民幣206億元（約新台幣910億元），年減53%。（路透）

阿里巴巴昨（25）日公布截至9月底的2026財年第2季業績，單季營收人民幣2,477億元，年增5%，優於市場預期，但歸屬普通股股東的淨利潤表現不如預期，為人民幣206億元（約新台幣910億元），年減53%。分析指出，外賣大戰及AI基礎設施方面的持續重金投入，讓阿里的短期盈利承壓。

雖然阿里財報獲利表現遜於市場預期，但AI相關及雲業務表現佳，刺激25日美股盤前一度漲約4%。

財報顯示，阿里巴巴中國電商集團上季營收為人民幣1,325億元，按年升16%，客戶管理營收增長10%至人民幣789.3億元，主要由Take rate（變現率，從總交易金額GMV/GMV中取得的營收比率）按年提升所帶動。即時零售業務營收按年增長60%至人民幣229.1億元，主要由淘寶閃購訂單量增長所帶動。

財報顯示，上季度，阿里巴巴的資本支出為人民幣315億元，過去四個季度，阿里在AI+雲基礎設施的資本支出約人民幣1,200億元。

第一財經分析，在阿里對兩個核心業務的重金投入下，阿里雲和即時零售都取得相對快速的增長。財報顯示，上季度，阿里雲營收年增34%至人民幣398.24億元，增速再創新高，AI相關產品營收連續九季實現三位數年增幅。即時零售業務營收增長60%，達到人民幣229億元。

但在利潤方面，阿里雲賺錢速度趕不上淘寶閃購花錢速度，阿里電商集團正被即時零售、用戶體驗及科技重金投入拖累獲利大幅下滑。財報顯示，報告期內，中國電商集團經調整EBITA為人民幣104億元，年減76%；雲智慧集團經調整EBITA年增35%，達到人民幣36.04億元。儘管電商和阿里雲同時作為阿里的核心業務，但阿里雲的AI收入增長遠難以抵消阿里在外賣補貼方面損失。

對此，阿里巴巴集團首席財務官徐宏表示，「我們將利潤及自由現金流投向未來布局，短期盈利能力預計將有所波動。」路透指，儘管市場對其雲計算及AI業務增長的信心，但大陸AI市場價格戰加劇，DeepSeek聚焦低成本運算與應用開發，迫使競爭對手降價，市場競爭更加激烈。

人民幣 電商 淘寶

延伸閱讀

阿里新AI模型夯 「千問」上線一周下載次數逾千萬 帶旺英業達

8成年輕人想創業 輔導年輕人創業的青創土城電商基地招募中

大陸查跨境電商賣家逃稅 劍指亞馬遜、阿里全球速賣通等平台

陸電商淘寶、拼多多恐遭封殺？陸委會：沒有要封網域

相關新聞

打造國際化消費環境 陸15城試點

大陸商務部、財政部日前公示「國際化消費環境建設試點城市擬入選名單」，大陸全國共15座城市入圍。此次試點城市入選條件，包括...

平陸運河青年樞紐 迎巨無霸閘門

近日，在四川省德陽市，一輛載著長達35公尺、單扇重近千噸的「巨無霸」船閘檢修閘門的超長貨車，緩緩駛出東方水利智慧科技股份...

全球逾千客商 梅州共話產業振興

以「聚全球客商助高質量發展」為主題的第七屆世界客商大會24日在廣東省梅州市舉行，來自全球各地的著名僑領、知名客商、客籍兩...

推進低碳理念 兩岸茶企福安簽約

2025年兩岸（福安）紅茶交流活動25日在福建省寧德福安市舉行，兩岸茶人共敘茶緣，共拓茶業市場。

上海港吞吐量 趨勢向好

上海港和洋山港統計，今年前十個月，上海港集裝箱吞吐量超4600萬標準箱，同比增長6.5%。其中，洋山港集裝箱吞吐量達23...

推出就給驚喜 華為新旗艦手機 大降價 Mate 80系列降幅高達14.5%

華為昨（25）日發表新一代旗艦手機Mate 80系列，首度搭載最新研發的麒麟9030晶片，加上鴻蒙6（HarmonyOS...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。